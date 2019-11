Misha Collins (45) hat eine ereignisreiche Kindheit hinter sich! Der Supernatural-Darsteller zog mit seiner Familie ohne festes Dach über dem Kopf als Nomade durchs Land. Wie er jetzt in einem Interview offenbarte, sei sein einziger Luxus das Essen gewesen, das im Überfluss vorhanden gewesen sei. Dabei kam Mishas Mama immer wieder auf illegale Weise an Lebensmittel heran: Sie brachte ihrem Sohn schon in jungen Jahren das Stehlen bei!

"Meine Mutter hat mir mit vier Jahren beigebracht, wie man Pfirsiche aus dem Supermarkt stiehlt", verriet der 45-Jährige nun gegenüber dem Eltern-Magazin der New York Times. Es sei eine Kunst, beim Diebstahl nicht erwischt zu werden, dabei entspannt zu bleiben und nicht schuldig zu wirken.

Heute ist der Serienstar und zweifache Vater der Meinung, dass in seiner Kindheit viele Fehler gemacht wurden, die er bei seiner eigenen Erziehung vermeiden will. Als Beispiele nannte er das Fahren per Anhalter, das Schuleschwänzen und das Stehlen. Eine Sache will Misha allerdings aus seiner Vergangenheit übernehmen: Das gemeinsame Essen mit der Familie!

Instagram / misha Misha Collin im Oktober 2019

Anzeige

Getty Images Misha Collins im November 2014

Anzeige

Instagram / misha Misha Collins mit seinen Kindern, August 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de