Michelle Dockery (37) ist endlich wieder verliebt. Vor vier Jahren starb ihr Verlobter John Dineen mit nur 34 Jahren an einer seltenen Krebsart. Für den Downton Abbey-Star ein schwerer Schicksalsschlag, der ihn in die Knie gezwungen hatte – erst drei Monate nach der Beerdigung des PR-Mannes fing Michelle wieder an zu drehen. Nun scheint sie auch bereit für einen neuen Mann zu sein und befindet sich sogar schon in der Dating-Phase.

Wie Daily Mail berichtet, handele es sich bei dem Glücklichen um Jasper Waller-Bridge, den Bruder des "Fleabag"-Schöpfers Phoebe Waller-Bridge (34). Der Kreativdirektor und Michelle hätten sich durch gemeinsame Freunde kennengelernt und sollen seit drei Monaten miteinander ausgehen. "Sie gehen es langsam und bedacht an, aber sie genießen es wirklich, zusammen zu sein", verriet ein Freund. Die 37-Jährige könne endlich wieder lachen.

Obwohl sie momentan sehr in die Promotion ihres Filmes "Downtown Abbey" eingespannt sei, stehe sie ständig in Kontakt mit Jasper – auch seinen ersten gemeinsamen Red-Carpet-Auftritt hatte das Paar bereits: Der 31-Jährige begleitete Michelle zum Filmfestival in Rom.

Getty Images Michelle Dockery bei der Weltpremiere von "Downton Abbey"

Getty Images Michelle Dockery, Schauspielerin

Getty Images Michelle Dockery, September 2019

