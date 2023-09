Michelle Dockery hat Partner Jasper Waller-Bridge geheiratet

Michelle Dockery (41) feiert den schönsten Tag in ihrem Leben. Seit 2019 ist die Schauspielerin an den Produzenten Jasper Waller-Bridge vergeben. Vier Jahre zuvor hatte sie den tragischen Verlust ihres Verlobten John Dineen verkraften müssen, der mit nur 34 Jahren an Krebs gestorben war. Japser ließ die Downton Abbey-Darstellerin wieder strahlen – und drei Jahre später folgte die erneute Verlobung. Nun haben Michelle und Jasper geheiratet!

In London schritt Michelle nun mit ihrem Liebsten vor den Traualtar. Bilder, die DailyMaily vorliegen, zeigen das glückliche Paar nach der Trauung vor der Kirche St. Nicholas. An dem schönsten Tag ihres Lebens trug die Braut ein Seidenkleid mit ellenlanger Schleppe. Ohne Schmuck und mit offenen Haare hielt sie es zu dem Traum in Weiß ansonsten dezent. Jasper heiratete in einem dunkelblauen Anzug mit weißer Krawatte. Die beiden strahlen über das ganze Gesicht, lassen sich mit Blütenblättern bewerfen und unterhalten sich überglücklich mit ihren Gästen.

Unter den Hochzeitsgästen befanden sich zahlreiche hochkarätige Besucher – darunter zahlreiche Schauspielkollegen von Michelle. Unter anderem besuchten Lily James (34) – in einem rosafarbene Kleid mit Blätterprint und beigem Mantel –, Joanne Froggatt (43) in einer hellblauen Robe und Lesley Manville (67) im dunkelblauen Hosenanzug die Trauung. Jaspers Schwester Phoebe Waller-Bridge (38) erschien in einem atemberaubenden pinken Dreiteiler.

Getty Images Michelle Dockery, Schauspielerin

Getty Images Michelle Dockery im Juni 2022 in Madrid

Getty Images Michelle Dockery, April 2022

