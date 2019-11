Batman-Fans warten schon gespannt auf den 2021 erscheinenden Film “The Batman”. Zum ersten Mal wird dann Twilight-Star Robert Pattinson (33) in die Rolle des Fledermaus-Superhelden schlüpfen – in weiteren Rollen sind unter anderem Zoe Kravitz (30) als Catwoman und Paul Dano (35) als Riddler zu sehen. Wer die Figur des Commissioner Jim Gordon verkörpern wird, stand noch nicht fest – bis jetzt!

Wie nun bekannt wurde, wird der aus "Die Tribute von Panem – Catching Fire" bekannte Jeffrey Wright (53) Batmans Verbündeten spielen. Das verriet Matt Reeves (53), der bei dem kommenden Film Regie führen wird, auf Twitter. Er veröffentlichte ein Minivideo von Jeffrey, auf dem "twitter was" zu lesen war. In der Beschreibung dazu schrieb Matt: "#Gordon". Commissioner Gordon ist nicht nur ein Polizist im Gotham City Police Department, sondern auch ein inoffizieller Verbündeter von Batman.

Jeffrey ist insgesamt der sechste Schauspieler, der in der Batman-Geschichte in diese Rolle schlüpfen wird. Unter anderem war Gary Oldman (61) in der "Dark Knight"-Trilogie als Jim Gordon zu sehen. Zuletzt hatte Ben McKenzie in der Prequel-Serie "Gotham" eine jüngere Version des Polizisten verkörpert. Die Handlung von "The Batman" ist noch nicht bekannt – Matt verriet jedoch, dass es sich um eine eigenständige Geschichte handeln soll, die früh in Batmans Superhelden-Karriere angesiedelt ist. In die US-Kinos kommt der Film am 25. Juni 2021.

