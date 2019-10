Sie wird die neue Catwoman! Im Januar sollen die Dreharbeiten für einen weiteren Batman-Film beginnen. In die Rolle des Titelhelden schlüpft dabei Twilight-Star Robert Pattinson (33), der damit Ben Affleck (47) ablöst. Viele Fans der Comic-Verfilmungen sind von dieser Entscheidung allerdings nicht begeistert. Nur schwer können sie sich den einstigen Leinwand-Vampir als maskierten Helden vorstellen. Jetzt wurde ein weiteres Cast-Mitglied für den neuen Streifen bekannt: Zoe Kravitz (30) soll Catwoman spielen!

Wie das Filmstudio Warner Bros. bestätigte, wird die Tochter von Lenny Kravitz (55) die Rolle der Katzenfrau Selina Kyle übernehmen. Damit gaben die Macher auch zum ersten Mal bekannt, dass diese Figur in der neuen Verfilmung vorkommen wird. Zoe tritt unter anderem in die Fußstapfen von Anne Hathaway (36), Halle Berry (53) und Michelle Pfeiffer (61). Vollkommen neu ist die Rolle der Catwoman für die Phantastische Tierwesen-Darstellerin allerdings nicht. Sie durfte der Antiheldin bereits in dem Animationsstreifen "The LEGO Movie" ihre Stimme leihen.

In einem Interview mit Nylon hatte die 30-Jährige bereits 2015 verraten, dass sie schon einmal für den Film "The Dark Knight Rises" als Catwoman hatte vorsprechen wollen. Damals sei sie mit der Begründung abgelehnt worden, dass die Macher mit dem Film nicht in eine "Ghetto-Richtung" gehen wollten. Stattdessen war die Rolle an Anne Hathaway gegangen.

Getty Images Robert Pattinson auf der amfAR-Gala in Los Angeles 2018

Getty Images Zoe Kravitz, Schauspielerin

Getty Images Zoe Kravitz auf der "Vanity Fair Oscar Party", 2019

