Die Welt nimmt Abschied von Walter Mercado! Der Puerto Ricaner war Schauspieler, Tänzer und Schriftsteller. Doch allem voran wurde er durch seine TV-Auftritte als Astrologe bekannt. Über Jahrzehnte hinweg wurden seine täglichen Horoskope in seinem Heimatland, aber auch in Lateinamerika und den USA ausgestrahlt. Jetzt machen traurige Nachrichten die Runde: Die schillernde Persönlichkeit ist im Alter von 88 Jahren verstorben.

Fox News veröffentlichte am Montag die Nachricht seines Todes. Walter erlag am Wochenende in einem Krankenhaus in Puerto Rico einem Nieren-Leiden, nachdem er bereits seit einigen Tagen dort in Behandlung gewesen war. Mehr Details sind bisher nicht bekannt. Bereits 2011 hatte er mit seinem gesundheitlichen Zustand für Aufsehen gesorgt: Aus einer Erkältung hatte sich damals eine gefährliche Lungenentzündung entwickelt. Als es ihm immer schlechter gegangen war, hatte man ihn in eine Klinik in Ohio gebracht und festgestellt, dass er einen Herzinfarkt gehabt hatte.

Auch in der LGBTQ-Bewegung in Lateinamerika hatte der 88-Jährige viele Fans gehabt, obwohl er sich in der Öffentlichkeit nie zu seiner sexuellen Orientierung geäußert hatte. "Das ist eine Kultur, die lange von Machismo und Homophobie geprägt war. Er war wirklich mutig", erzählte Alex Fumero über den Verstorbenen, mit dem er als Produzent für eine Dokumentation zusammengearbeitet hatte.

