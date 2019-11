Seit mehr als 25 Jahren galt Christopher Dennis (52) als feste Institution des Hollywood Boulevards in Los Angeles. Als sogenannter "Hollywood Superman" traf man den Schauspieler dort beinahe jeden Tag im Jahr als, wie der Name schon sagt, Superman verkleidet an. Christopher machte es sich zur Lebensaufgabe, Fotos von sich mit tausenden von Touristen aus aller Welt knipsen zu lassen. Doch nun ereilen seine Fans traurige Nachrichten: Der beliebte Superman-Imitator ist tot!

"Wir möchten uns einen Moment Zeit nehmen, um Familie, Freunden und Fans von Christopher Dennis, besser bekannt als 'Hollywood Superman', unser tief empfundenes Beileid auszusprechen. Wir haben gerade die Nachricht von seinem Tod erhalten", machten Sprecher des Superman-Museums in Illinois in einem Facebook-Post öffentlich.

TMZ-Informationen zufolge soll Christopher am vergangenen Samstag kopfüber in einem Altkleider-Container steckend und tot aufgefunden worden sein. Die zuständigen Ermittler sind dem Portal nach der Meinung, dass der Obdachlose beim Versuch, Kleidung für sich selbst zu sammeln, gestorben war. Ein Verbrechen wird zum aktuellen Zeitpunkt wohl ausgeschlossen.

Getty Images Superman-Imitator Christopher Dennis im Jahr 2010

Getty Images Christopher Dennis (r.) als Superman im Jahr 2010

Getty Images Straßenkünstler Christopher Dennis



