Endlich ist seine Todesursache bekannt! Christopher Dennis war mehr als 25 Jahre für seine Darstellung von Superman bekannt. Verkleidet als der Actionheld war der Straßenkünstler auf dem Hollywood Boulevard in Los Angeles zu Hause und ließ sich mit Touristen aus aller Welt fotografieren. Doch im vergangenen November wurde Christopher tot in einem Altkleider-Container vorgefunden. Nun ist endlich bekannt, was ihm viel zu früh das Leben gekostet hat!

Wie TMZ unter Berufung des Los Angeles County Coroner's Office bekannt gab, ist der 52-Jährige infolge einer stumpfen Gewalteinwirkung an Kopf und Hals erstickt. Zum Zeitpunkt seines Todes soll Christopher zudem unter Drogen gestanden haben. So nennt der Bericht des Gerichtsmediziners auch eine Methamphetamin-Vergiftung als weitere Ursache für seinen Tod.

Nach seinem Tod meldete sich auch das Superman-Museum in Illinois zu Wort zu zeigte sich erschüttert: "Wir möchten uns einen Moment Zeit nehmen, um Familie, Freunden und Fans von Christopher Dennis, besser bekannt als 'Hollywood Superman', unser tief empfundenes Beileid auszusprechen. Wir haben gerade die Nachricht von seinem Tod erhalten", hieß es damals in der Stellungnahme.

Getty Images Christopher Dennis bei einem Event

Getty Images Christopher Dennis

Getty Images Superman-Imitator Christopher Dennis

