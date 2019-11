Auf ihr Äußeres legt die amtierende Bachelor in Paradise-Kandidatin Janine Christin Wallat (24) viel Wert! So begleitete Promiflash sie bereits dabei, als sie sich in Berlin ihre Lippen aufspritzen ließ. Auch beim Thema Haarstyling ist die Norderstedterin sehr experimentierfreudig – und hält als gelernte Haar-Stylistin stets nach neuen Mähnen-Trends Ausschau. Doch bei einem aktuellen Färbe-Termin lief jetzt alles schief – und das Reality-Sternchen stand kurz vor einem Heulkrampf.

Dabei hatte alles gut angefangen: In ihrer Instagram-Story zeigte sich die Verfasserin des wohl berühmtesten TV-Liebesbriefs in freudiger Erwartung im Friseurstuhl und verkündete: "Es wird mal wieder Zeit für eine Veränderung." Doch dann erlebte sie eine böse Überraschung – die gewünschte Farbe schlug vollkommen anders an als geplant. "Mein Haar ist einfach wortwörtlich ein Arschlochhaar, denn ich war auf einmal komplett scheckig und golden an Stellen, an denen ich gar nicht golden werden sollte. Ich war kurzzeitig kurz vorm Nervenzusammenbruch, weil ich dachte, ich werde jetzt lila", beschrieb Janine den Vorfall.

Vor gut einem Jahr hatte Janine ihre bisher größte Haarveränderung gewagt: Sie wechselte von ihren braunen Locken auf einen blonden Longbob. Mit beiden Frisuren konnte sie glänzen. Bei ihrer neuen Transformation lief es jetzt allerdings nicht so rosig. Ob diese noch zu retten ist, wird sich wohl bald zeigen.

TVNOW Janine Christin Wallat, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin 2019

Instagram / janine_christin_wallat Janine Christin Wallat, Ex-Bachelor-Teilnehmerin

Instagram / janine_christin_wallat Janine Christin Wallat, Ex-Bachelor-Kandidatin

