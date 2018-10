Die ehemalige Bachelor-Kandidatin Janine Christin Wallat verabschiedete sich vor Kurzem von ihrem Markenzeichen! Die Hamburgerin hat in letzter Zeit offensichtlich Lust auf Veränderung. Nicht nur möchte sie in Zukunft mit ihrer Musik anstatt mit der Liebessuche im TV auffallen: Auch auf ihrem Haupt hat sich einiges getan: Ihre braune Wallemähne ist verschwunden – ab jetzt rockt Janine einen blonden Long Bob!

"Die lange Sitzung hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich fühle mich wie neu geboren, komplett anderes Gefühl – aber ein supergutes Gefühl!", schwärmte sie am vergangenen Mittwoch auf Instagram. Und auch die Follower waren hellauf begeistert: "Die Farbe sieht megaschön aus!" und "Passt echt gut zu dir!", lauteten nur zwei der positiven Kommentare.

Ob unter anderem ein Bad-Hair-Day die gelernte Friseurin von dem Frisuren-Wechsel überzeugt hat? Noch Ende September hatte sie ein Pic von sich geteilt, auf dem sie sich beherzt ins Haupthaar fasste – dabei aber gar nicht zufrieden wirkte. "Da keine Zeit mehr da war, um sie nochmal zu waschen, musste dann ein Notfall-Plan her. Trägt man heute halt einen Zopf", kommentierte Janine ihr damals noch nicht so drastisches Styling-Vorhaben. Wie gefällt euch die Veränderung? Stimmt in der Umfrage darüber ab!

Instagram / janine_christin_wallat Janine Christin Wallat, Ex-Bachelor-Teilnehmerin

