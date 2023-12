So steht "Bachelor in Paradise"-Michelle nach Betrug zu Kaan

Sie spricht Klartext. In der diesjährigen Bachelor in Paradise-Staffel suchten Michelle Schellhaas (28) und Kaan nach der großen Liebe. In der Show bandelten die beiden miteinander an – zumindest bis der einstige Rosenanwärter eine andere küsste. Trotzdem gaben sie sich außerhalb des Paradieses eine zweite Chance, wurden sogar ein Paar. Jedoch war auch das ein Schuss in den Ofen: Der einstige Bachelorette-Kandidat ging der Blondine fremd. Wie stehen Michelle und Kaan inzwischen zueinander? Promiflash hat nachgehakt.

Zu Kaans Verhalten meint die Mutter eines Kindes gegenüber Promiflash: "Da kann ich ehrlich gesagt nicht mehr viel zu sagen, für mich ist das alles einfach toxisch." Nachdem es beim Wiedersehen zu ordentlich Zoff gekommen ist, scheint es wenig Hoffnung auf ein klärendes Gespräch zu geben. Das bestätigt auch Michelle selbst: "Klären konnten wir den [Zoff] leider nicht, da er nicht mit sich reden lässt. [...] Ich habe vieles noch im Nachhinein erfahren und ihn noch mal konfrontiert." Das schien jedoch ohne Erfolg gewesen zu sein: "Ich habe für ihn nichts mehr übrig", betont die 28-Jährige.

Als sie von Kaans Fremdgehen erfuhr, sei Michelle aus alles Wolken gefallen, wie sie im weiteren Gespräch mit Promiflash deutlich macht: "Es war sehr schlimm für mich. [...] Wir haben über eine gemeinsame Zukunft geredet." Ein besonders harter Schlag dabei war, dass sie es am Ende "selber herausfinden" musste.

Instagram / michelleschellhaas Michelle Schellhaas, Influencerin

RTL / Markus Hertrich Kaan, “Bachelor in Paradise”-Kandidat 2023

RTL / Markus Hertrich Michelle, “Bachelor in Paradise”-Kandidatin 2023

