Jenna Dewan (38) hatte für die People's Choice Awards 2019 dick aufgetragen! Am Sonntag fand die Preisverleihung in Santa Monica zum 45. Mal statt. Zu diesem Anlass putzten sich die Promis natürlich besonders heraus. Neben den Kardashian-Schwestern und Kelly Rowland (38) stach vor allem eine sofort ins Auge: Die schwangere Jenna verzauberte in einem Traum in Rot – sie selbst kommentierte ihren eleganten Look im Netz mit viel Selbstironie!

Während die Schauspielerin vor den Fotografen posierte, hielt sie strahlend die Hände vor ihren Babybauch. In ihrer Instagram-Story verglich sie ihre Garderobe später mit der Zeichentrick-Figur Jessica Rabbit: "Das ist ein ganz legerer Look heute. Du weißt schon, ganz normal!"

Nach der Veranstaltung zeigte sich Jenna allerdings nicht mehr von ihrer glamourösen, sondern von einer ganz bodenständigen Seite. Sie postete ein Foto von einer Kuschel-Einheit mit ihrer Tochter Everly Tatum (6). "Das, worum es eigentlich geht", schrieb die Step Up-Darstellerin zu dem süßen Bild.

Elizabeth Goodenough/Everett Col / ActionPress Jenna Dewan bei den People's Choice Awards in Santa Monica, 2019

Backgrid / ActionPress Jenna Dewan bei den People's Choice Awards in Santa Monica, 2019

Instagram / jennadewan Jenna Dewan und Everly Tatum, 2019

