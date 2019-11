Stylisches Schaulaufen bei den People's Choice Awards 2019! Am vergangenen Sonntagabend fand in Santa Monica die alljährliche Verleihung des beliebten Zuschauerpreises statt. Stars und Sternchen aus der Musik-, TV- und Filmbranche schmissen sich für die Zeremonie in ihre schönsten Kleider und strahlten auf dem roten Teppich in die Kameras der Fotografen – Promiflash präsentiert euch die besten Outfits des Abends!

Wie lange dieses Familien-Styling wohl dauerte? Mit ihrer Serie Keeping up with the Kardashians wurden Kourtney (40), Kim (39), Khloe (35) und Co. ein weiteres Jahr infolge zu den Siegerinnen in der Kategorie Beste Reality-TV-Show gekürt. Gemeinsam mit Momagerin Kris Jenner (64) erstrahlten die Unternehmerinnen auch vor der Fotowand – und das in atemberaubenden Looks! Während Kris ganz elegant auf einen schwarzen Hosenanzug mit Schulter-Schmuck setzte, zeigten ihre Töchter etwas mehr Haut: Kourtney entschied sich für einen Glitzer-Smoking mit XL-Ausschnitt, Khloe trug ein transparentes kleines Schwarzes und Kurven-Queen Kim präsentierte ihre Rundungen stolz in einem Lederkleid im Schlangenmuster.

Ebenfalls ein absoluter Hingucker war Jenna Dewan (38): Die werdende Mama setzte ihren Babybauch stolz in einer roten Robe mit Knoten-Detail in Szene. Musikerin Kelly Rowland (38) wählte ein gewagteres, teils durchsichtiges Kleid – inklusive heißer Sicht auf ihren Po! "The Greatest Showman"-Star Zendaya Coleman (23) vertraute hingegen ganz auf ein schwarzes, klassisches Dress mit Cut-outs. Doch nicht nur die Damen stylten sich für den besonderen Anlass auf: Bachelorette-Hottie Tyler Cameron und Riverdale-Schnuckel K. J. Apa (22) sorgten für verführerische Smoking-Momente in Lila und Rosa!

Getty Images Kris Jenner, Kourtney, Khloe und Kim Kardashian bei den E! People's Choice Awards 2019

Anzeige

Getty Images Jenna Dewan bei den People's Choice Awards 2019

Anzeige

Getty Images K. J. Apa bei den People's Choice Awards 2019 in Santa Monica

Anzeige

Getty Images Tyler Cameron bei den People's Choice Awards 2019

Getty Images Zendaya Coleman bei den People's Choice Awards 2019



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de