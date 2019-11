Da zählt wohl schon jemand die Tage bis Weihnachten! Melanie Müller (31) demonstriert auf ihren Social-Media-Profilen regelmäßig, was für ein Familienmensch sie ist. Seit die Ballermann-Sängerin vor wenigen Wochen zum zweiten Mal Mutter geworden ist, versucht sie mit ihren beiden Sprösslingen so viel Zeit wie möglich zu verbringen. Vor Kurzen machte sie beispielsweise mit ihren Kids einen Ausflug in den Zoo. Nun hat sie zusammen mit Söhnchen Matty Weihnachtsdekoration eingekauft!

Auf Instagram teilte die 31-Jährige ein Foto, in dem sie in einem Geschäft voller weihnachtlicher Deko-Artikel steht und anscheinend vor Freude kreischt. Ihr Baby ist mit dabei. "Mama ist im Weihnachtsfieber!", schrieb Melanie zu dem Schnappschuss. Ihre Fans steckte sie mit ihrer Vorfreude an. "Oh ja, da ist es megatoll. Ich hoffe, du hast richtig zugeschlagen!", kommentierte eine Userin den Post.

Dass die Reality-TV-Darstellerin die Feiertage kaum erwarten kann, zeigte sie wenige Stunden später in ihrer Instagram-Story: Melanie sitzt mit ihrem Mann Mike Blümer und einem Freund im Auto. Im Hintergrund ertönt der Kult-Weihnachts-Hit "Last Christmas" von Wham! und die Zweifach-Mama singt lautstark mit. Nur Mike scheint sie noch nicht mit ihrem Weihnachtsfieber angesteckt zu haben, wie sein Gesichtsausdruck erahnen lässt. Oder nervt ihn einfach nur das Lied?

Instagram / melanie.mueller_offiziell Melanie Müller mit ihren Kindern, November 2019

Instagram / melanie.mueller_offiziell Melanie Müller mit ihren beiden Kindern

Instagram / melanie.mueller_offiziell Melanie Müller und ihr Mann Mike Blümer

