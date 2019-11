Traurige Nachrichten für alle Fans von Jean Fergusson: Die britische Schauspielerin ist tot. Ihre erfolgreiche Karriere begann die Engländerin mit der Rolle Marina in der Sitcom "Last of the Summer Wine" – über 25 Jahre verkörperte sie die diese, bis die Serie schließlich eingestellt wurde. Auch als Dorothy Hoyle in der Soap "Coronation Street" wird sie vielen Zuschauern bekannt sein. Dort war sie für ein Jahr Mitglied des Casts. Nun starb sie im Alter von 74 Jahren.

Ihr Agent bestätigte jetzt über die sozialen Netzwerke, dass die Schauspielerin gestorben ist. Die Todesursache ist bisher aber noch nicht bekannt. Neben ihrer großartigen Karriere im Fernsehserien-Geschäft machte Jean sich auch im Theater einen Namen. Dort hatte sie ihre eigene Show mit dem Titel "She Knows You Know!" – im Jahr 1998 folgte hierfür sogar eine Nominierung mit dem Laurence Olivier Theatre Award in der Kategorie "Bestes Entertainment".

Die Nachricht von ihrem Tod schockiert zahlreiche Freunde, Kollegen und Anhänger der Schauspielerin. Es strömen viele Ehrungen und Beileidsbekundungen aus dem ganzen Land über die Social Media-Kanäle herein. Die "'Allo 'Allo"-Darstellerin Vicki Michelle teilte beispielsweise ein Bild von sich und Jean bei Instagram und schrieb dazu: "Es ist schockierend und traurig zu hören, dass Jean Fergusson, eine liebevolle Frau und eine fabelhafte Schauspielerin, von uns gegangen ist."

Vince Maher/WENN Jean Fergusson, 2005

WENN.com Jean Fergusson, 2013

WENN Jean Fergusson, 2011

