Erin Langmaid erlebt ein regelrechtes Wunder! Eigentlich schien die 23-Jährige die letzten Monate das ganz normale Leben einer jungen Frau zu führen. Seit zwei Jahren sind das australische Model und ihr Freund Daniel ein Paar – doch jetzt sind sie unerwartet auch Eltern! Für einige unvorstellbar: Von ihrer Schwangerschaft hatte die brünette Schönheit nichts bemerkt, bis sie im Badezimmer völlig überraschend ein kleines Mädchen zur Welt brachte.

Kein Babybauch, keine morgendliche Übelkeit und auch sonst keine Anzeichen, die auf andere Umstände hätten hindeuten können! "Ich ging zur Arbeit und passte in all meine Klamotten", erklärte Erin gegenüber Sunrise die außergewöhnliche Situation. Am 29. Oktober habe sich die Australierin krank gefühlt und sei ins Badezimmer gegangen – zehn Minuten später habe ihr Freund seine Liebste schreien hören und sah das kleine Baby auf dem Fußboden liegen. Mittlerweile habe sich das junge Paar allerdings an das plötzliche Eltern-Dasein mit der kleinen Isla May gewöhnt und könnte augenscheinlich nicht glücklicher sein!

Solche unerwarteten Geburten gebe es laut Sunrise häufiger als erwartet: Eine von fünfhundert Frauen wisse bis zu ihrer zwanzigsten Schwangerschaftswoche noch nicht, dass in ihrem Bauch gerade ein Kind heranwächst – die Wahrscheinlichkeit liege sogar bei eins zu 2500, dass die Schwangere erst mit den Wehen von ihrem baldigen Nachwuchs erfahre.

Instagram / erinlangmaid Erin Langmaid mit ihrem Freund Daniel und Tochter Isla May, November 2019

Anzeige

Instagram / dan_carty Erin Langmaid, ihr Freund Daniel und Tochter Isla May, November 2019

Anzeige

Instagram / erinlangmaid Erin Langmaid und ihr Freund Daniel Carty, Oktober 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de