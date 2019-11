Ist diese Freundschaft nach zehn Jahren Geschichte? Eigentlich waren Anne Wünsche (28) und Mrs.Marlisa quasi unzertrennlich. Immer wieder zeigten sich die beiden bei gemeinsamen Unternehmungen und spazierten Arm in Arm über die Red Carpets. Mittlerweile ist es aber ziemlich still um die Freundinnen geworden. Promiflash hat bei Marlisa nachgehakt, warum sie und Anne kaum noch Kontakt haben. Die Blondine verrät: Die Social-Media-Bekanntheiten sind keine Freunde mehr!

"Seit Sommer ist ein bisschen was passiert zwischen uns", erklärt sie beim Deutschen Bloggerpreis in Hamburg gegenüber Promiflash, will aber nicht verraten, welche Aktion letztlich das Fass zum überlaufen gebracht hatte. "Wir haben momentan fast gar keinen Kontakt. Wir haben gemerkt, es passt aktuell einfach nicht mehr und es ist besser, wenn wir erst mal getrennte Wege gehen", ergänzt die Lifestyle-Bloggerin, hoffe aber, dass die Zeit das wieder ändern könne. Eine zehnjährige Freundschaft wolle sie nicht einfach so wegwerfen.

Ob auch Anne darauf hofft, dass zwischen ihnen wieder alles gut wird? Gerade könnte die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin eine Freundin offenbar ganz gut gebrauchen. Erst vor wenigen Tagen versetzte sie ihre Fans in große Sorge, als sie eine tiefsinnige Botschaft via Instagram veröffentlichte. Kurz darauf erklärte die 28-Jährige: "Es ist in den letzten Tagen [...] was ganz, ganz Krasses passiert, worüber ich hier aber nicht reden werde." Sie habe mit dem Post nur zum Nachdenken anregen wollen.

Instagram / anne_wuensche Mrs. Marlisa und Anne Wünsche

Instagram / mrs.marlisa Bloggerin Mrs. Marlisa

Instagram / anne_wuensche Internet-Stars Anne Wünsche und Mrs. Marlisa

