Nach "Ex on the Beach"-Drama: So steht Marlisa zu Marc-Robin

Marc-Robin Wenz und Marlisa Rudzio (35) gerieten bei Ex on the Beach heftig aneinander. Während der Sendung sorgte Marc-Robin dann für einen krassen Moment: Der Realitystar gestand Marlisa, dass er während der gemeinsamen Zeit zeitgleich mit ihrer Schwester geschlafen hatte. Diese Offenbarung führte zu einem dramatischen Zerwürfnis zwischen den beiden. Jetzt traf Promiflash Marlisa auf der Veranstaltung "Howdy Honey" von Hej Mates und erkundigte sich nach ihrem aktuellen Verhältnis zu Marc-Robin.

Marlisa fand deutliche Worte für das Verhalten ihrer Ex-Flamme: "Marc-Robin hat sich bis heute kein einziges Mal bei mir persönlich entschuldigt. Er hatte jetzt monatelang Zeit, mich noch mal zu kontaktieren. Von ihm kam gar nichts." Auf die Frage, ob sie eine Entschuldigung jemals annehmen würde, zeigte Marlisa sich ebenfalls kompromisslos: "Auch wenn er sich entschuldigen würde, würde ich es auch nicht mehr annehmen, weil ich weiß, es wäre nicht ernst gemeint." Sie zog ein klares Fazit und erklärte, dass sie keinen weiteren Kontakt zu Marc-Robin wolle.

Die diesjährige Staffel der TV-Show hatte es in sich, denn nicht nur Marc-Robin und Marlisa sorgten für reichlich Drama, Zoff und Tränen. Der Sender entschied sich daher, zum allerersten Mal in der Geschichte der Sendung eine Reunion-Folge auszustrahlen. Moderiert wird diese von niemand Geringerem als Rapperin Nura (36). "Müssen wir jemanden zur Rede stellen? Ja! Brauchen wir Popcorn? 100 Prozent! Wird es unangenehm? Definitiv!", verkündete die Musikerin auf Instagram. Am 07. Juli wird das Wiedersehen bei RTL+ ausgestrahlt.

Collage: RTL / Benno Kraehahn, RTL / Frank Beer Collage: Marlisa Rudzio und Marc-Robin Wenz

RTL / Friederike Jacobitz Marlisa Rudzio, "Ex on the Beach"-Kandidatin 2025

Instagram / marc.robiin Marc-Robin Wenz, Realitystar