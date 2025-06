Anne Wünsche verrät: Möchte sie bald nach Dubai auswandern?

Anne Wünsche (33) hat in einer Fragerunde auf Instagram verraten, ob sie sich ein Leben in Dubai vorstellen könnte. Der Social-Media-Star ist regelmäßig in der schillernden Metropole und teilt Eindrücke davon mit ihren Followern. Ihre Antwort fiel jedoch folgendermaßen aus: "Dubai ist der Wahnsinn und jedes Mal, wenn ich dort bin, macht es was mit mir." Der Sommer dort sei jedoch zu heiß für sie, weswegen sie sich höchstens vorstellen könne, für ein bis zwei Jahre dorthin zu ziehen – aber nicht auf Dauer.

Mit ihren drei Kindern wohnt Anne in der deutschen Landeshauptstadt Berlin. Eine ganze Zeit lang hatte die Influencerin allerdings auch eine Art Zweitwohnsitz – und zwar auf der Sonneninsel Mallorca. Regelmäßig pendelte die 33-Jährige zwischen Deutschland und Spanien, um auch in ihrer Wohnung im Warmen verbringen zu können. Mittlerweile hat sie die Bleibe auf Mallorca allerdings aufgegeben, wie die Berlin - Tag & Nacht-Bekanntheit im März dieses Jahres auf Social Media verriet: "Ich habe mich jetzt dazu entschieden, die Wohnung aufzugeben. [...] Ich bin einfach zu selten da, es lohnt sich überhaupt nicht." Stattdessen konnte sie sich mit den Ersparnissen eine schöne Zeit in Dubai machen – aber eben nur für einen bestimmten Zeitraum.

Anne Wünsche hat einen langen Weg hinter sich, um dorthin zu gelangen, wo sie heute steht. Im Laufe ihrer Karriere musste sie mit viel öffentlicher Kritik umgehen, aus der sie jedoch gestärkt hervorgegangen ist. In der Vergangenheit betonte sie, dass auch negative Erfahrungen und Herausforderungen dazu beigetragen haben, ihr Leben so zu gestalten, wie es jetzt ist. "All die Steine, die mir in den Weg gelegt worden sind, haben mich stärker werden lassen", erklärte Anne.

Anzeige Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Juni 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin