Sex mit Marlisas Schwester: Marc-Robin Wenz äußert sich

Marc-Robin Wenz sorgt bei Ex on the Beach für einen handfesten Skandal. In der aktuellen Folge steht der Reality-TV-Darsteller kurz davor, der gerade angekommenen Marlisa Rudzio (35) das Geständnis zu machen, mit ihrer Schwester intim geworden zu sein – und das in derselben Nacht, in der er auch zum ersten Mal etwas mit ihr hatte. Zwar müssen Zuschauer für ausführlichere Details die nächste Ausgabe abwarten, der Temptation Island-Star hat aber bereits vorab etwas zu sagen: In seiner Instagram-Story stellt er klar, das Thema nicht aus eigenem Antrieb publik gemacht zu haben. Es sei von der Produktion eingeschleust worden. "Chapeau an den Schnitt. [...] Ich bin garantiert nicht durch die Villa gerannt und wollte diese Info auf Krampf loswerden", betont er.

Der ehemalige Are You The One – Reality Stars in Love-Kandidat sei "offen mit dem Thema umgegangen" und habe den anderen Teilnehmern "Antworten gegeben, wenn sie nachgefragt haben". "Ab und an habe ich die Sache vielleicht auch mal belächelt und einen dummen Kommentar abgegeben, okay, ist nicht korrekt. Aber ich bin bestimmt nicht rumgerannt und habs jedem unter die Nase gerieben wie so ein Vollspacken", stellt er klar. Er sehe aber ein, dass die Aktion alles andere als vorbildlich war: "Über die Tat brauchen wir nicht zu reden. Uncool. Dazu sieht man, denke ich, nächste Woche mehr."

Marlisa wiederum reagiert mit scharfer Kritik auf seine Rechtfertigung. Auf ihrem Social-Media-Account gibt die einstige Prominent getrennt-Kandidatin zu verstehen, ihrer Ex-Flamme kein Wort abzukaufen. "Der versucht nur irgendwie seinen Kopf zu 'retten'. Man hat eindeutig gesehen, und das wurde mir auch von allen anderen bestätigt, dass er zu jedem Mann gerannt ist und es provokativ erzählt hat, damit das auch ja Thema wird", schimpft sie merklich wütend und fügt hinzu: "Traurig, was man heutzutage alles für ein bisschen 'Sendezeit' tut... aber seht einfach selber."

Marc-Robin Wenz, Realitystar

Marlisa Rudzio, Influencerin

