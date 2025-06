Marc-Robin-Drama: Marlisa Rudzio nimmt Schwestern in Schutz

Die Stimmung zwischen Marlisa Rudzio (35) und Marc-Robin Wenz ist nach wie vor angespannt. Bei Ex On The Beach gestand er der Blondine, während ihres Verhältnisses auch Sex mit einer ihrer Schwestern gehabt zu haben. Bis heute hat Marlisa Marc-Robin nicht verziehen – ihre Schwester möchte sie aber raushalten. Darum bittet sie nun auch ihre Community auf Instagram. "Ich habe eine Bitte an euch: Ich habe zwei Schwestern – das habt ihr da draußen ja schon herausgefunden. Ich bitte euch, aufzuhören, sie auf Instagram zu kontaktieren. Hört auf, ihnen Anfragen zu schicken, ihnen zu schreiben, nur um herauszufinden, welche von beiden es war", betont sie in einem Video.

Marlisa habe nicht vor, aufzuklären, welche ihrer Schwestern mit Marc-Robin intim wurde, da keine der beiden in der Öffentlichkeit steht: "Meine beiden Schwestern sind Privatpersonen. Sie möchten nichts mit der Öffentlichkeit zu tun haben. Ihre Konten sind privat. Es gibt auch Leute, die sie beleidigen, obwohl ihr gar nicht wisst, welche Schwester es überhaupt war." Das sei auch ein Grund, weshalb sie nach wie vor so sauer auf den ehemaligen Are You The One – Reality Stars in Love-Kandidaten ist. Auch von ihm hätte Marlisa sich gewünscht, dass er die Privatsphäre ihrer Schwester respektiert. "Weil er einfach keinen Respekt gezeigt hat, etwas Privates, Persönliches, das vor viereinhalb Jahren passiert ist, an die Öffentlichkeit zu tragen, ohne meine Schwestern oder mich vorher zu warnen oder mit uns zu sprechen", ärgert sie sich. Sie macht deutlich: Keine ihrer beiden Schwestern – weder die, die mit Marc-Robin intim wurde, noch die andere – will etwas mit dem öffentlichen Drama zu tun haben und das akzeptiere sie.

Dass ihre Ex-Affäre ihr diese Beichte vor laufender Kamera machte, traf Marlisa hart. Die Moderatorin brach in Tränen aus und die gemeinsame Zeit in der "Ex On The Beach"-Villa verlief emotional aufgeladen. Die Dreharbeiten liegen nun schon eine Weile zurück – Marlisas Wut ist aber nach wie vor groß, wie sie vor Kurzem in einem RTL-Interview preisgab: "Ich bin absolut gegen körperliche Gewalt, aber wenn ich alleine mit ihm in einem Raum wäre, kann ich für nichts garantieren. Da hab ich Angst vor mir selber. Vor einer Seite, die ich nie zeigen will."

Collage: RTL, Instagram Collage: Marc-Robin Wenz und Marlisa Rudzio

Instagram / mrs.marlisa Marlisa Rudzio, Realitystar

Instagram / mrs.marlisa Marlisa Rudzio im Oktober 2024

