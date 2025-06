Schwestern-Drama: So steht Marlisa heute zu Marc-Robin Wenz

Bei Ex on the Beach flogen die Fetzen, denn Marlisa Rudzio (35) und Marc-Robin Wenz standen sich unter dramatischen Vorzeichen gegenüber. Kaum hatte Marlisa die Villa betreten, ließ Marc-Robin eine schockierende Bombe platzen: In derselben Nacht, in der er und Marlisa sich zum ersten Mal näherkamen, sei er auch mit ihrer Schwester intim geworden. Der Moment führte direkt zu einem tränenreichen Zusammenbruch von Marlisa, die mit der plötzlichen Enthüllung sichtlich überfordert war. Beide mussten sich in der gemeinsamen Zeit distanzieren, um weiteren Konflikten aus dem Weg zu gehen. Doch wie ist ihr Verhältnis mittlerweile?

In einem Interview mit RTL spricht Marlisa nun ganz offen über die Folgen dieser brisanten Enthüllung. Von Versöhnung fehlt jedoch jede Spur. Die Abneigung gegenüber Marc-Robin sei sogar so groß, dass sich Marlisa in seiner Nähe vergessen könnte, wie sie sagt: "Ich bin absolut gegen körperliche Gewalt, aber wenn ich alleine mit ihm in einem Raum wäre, kann ich für nichts garantieren. Da hab ich Angst vor mir selber. Vor einer Seite, die ich nie zeigen will." Die Social-Media-Bekanntheit betonte deshalb, wie froh sie war, in der Villa genug Platz gehabt zu haben, um ihm auszuweichen. Die unerwartete Situation habe Anspannung erzeugt, jedoch hätten die anderen Bewohner ihr geholfen, den Aufenthalt dennoch durchzustehen.

Auch Marc-Robin hat sich im Netz bereits zu dem Drama zu Wort gemeldet. Auf Instagram erklärte der TV-Casanova, dass die unangenehme Situation in der "Ex on the Beach"-Villa nicht aus eigener Initiative entstanden sei – anders, als von den Zuschauern hinter den Bildschirmen angenommen. "Chapeau an den Schnitt. [...] Ich bin garantiert nicht durch die Villa gerannt und wollte diese Info auf Krampf loswerden", betonte er. Zwar habe er auf Nachfragen seiner Mitstreiter Fragen zu der Situation beantwortet, jedoch sei er "nicht rumgerannt und hab's jedem unter die Nase gerieben".

Marlisa Rudzio, Influencerin

Marc-Robin Wenz, Realitystar

