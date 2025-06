Anne Wünsche ist dankbar für jede einzelne Hassnachricht

Anne Wünsche (33), bekannt aus der Reality-Show Berlin - Tag & Nacht, hat sich kürzlich aus Dubai zu Wort gemeldet und eine Botschaft an ihre Follower gerichtet. In einer Instagram-Story erklärte die dreifache Mutter, dass sie nicht nur für ihren jetzigen Luxus dankbar sei, sondern auch für jede einzelne Kritik und Hassnachricht, die sie im Laufe ihrer Karriere erhalten habe. "All die Steine, die mir in den Weg gelegt worden sind, haben mich stärker werden lassen", sagte sie und fügte hinzu, dass selbst unschöne Erfahrungen, wie der berüchtigte Shitstorm durch Oliver Pocher (47), Teil ihres Weges seien und sie diese nicht missen wolle.

Hintergrund dieser Aussage ist Annes anhaltende Präsenz in den sozialen Medien, durch die sie nicht nur Unterstützer, sondern auch einige Kritiker angelockt hat. Sie betonte jedoch, dass genau diese Erfahrungen sie zu der Persönlichkeit gemacht hätten, die sie heute ist. Trotz der vielen negativen Reaktionen hält sie fest, dass sie einem solchen Druck nicht nur standhalten konnte, sondern dadurch neue Stärken entwickelte. Mit ihrer Botschaft aus Dubai, wo sie derzeit den luxuriösen Lebensstil genießt, will sie möglicherweise auch anderen Mut machen, sich von Kritik und Herausforderungen nicht unterkriegen zu lassen.

Anne hat sich über die Jahre einen Namen als schillernde Persönlichkeit im Social-Media-Bereich gemacht und steht oft in der Diskussion, wenn es um ihren Lebensstil geht. Erst kürzlich verteidigte sie ihren Aufenthalt in einem gehobenen Hotel sowie ihren Flug in der Business-Class bei Fans, die ihr Angeberei vorgeworfen hatten. Mit Statements wie diesen zeigt Anne, dass sie sich treu bleibt und trotz kritischer Stimmen offensiv zu ihrem Erfolg und Lebensstil steht. Ihre Karriere begann mit "Berlin - Tag & Nacht", doch sie hat es geschafft, sich längst darüber hinaus einen Namen zu machen.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im Mai 2025

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

