In London setzten die Promis auf ein elegantes Schwarz! Am Mittwochabend feierte das Musical "& Juliet" im Shaftesbury Theater in der britischen Hauptstadt Eröffnung. Neben dem schwedischen Songwriter Max Martin, aus dessen Feder die Musik des Stücks stammt, ließen sich das Event auch zahlreiche Stars nicht entgehen. Doch ob abgesprochen oder Zufall – fast alle waren in schwarze Outfits gekleidet!

Sängerin Nicole Scherzinger (41) verzauberte auf dem roten Teppich in einem schulterfreien Paillettenkleid und schützte sich mit einem Pelzmantel gegen die abendliche Kälte. Die gleiche Idee hatte auch Jessie J (31): Die Musikerin trug unter ihrer flauschigen Jacke einen weiten Hosenanzug in glänzendem Satin und kreisförmige Statement-Ohrringe.

Michelle Visage (51) griff den Fell-Look ebenfalls am Kragen ihres Ponchos auf. Mit ihren roten Schuhen im Schottenmuster und der weißen Hose setzte die Sängerin allerdings einen Bruch in ihren schwarzen Style. Und auch Liam Payne (26) durchbrach die farbliche Linie mit einem weißen T-Shirt unter seiner Lederjacke. Seine Freundin Maya Henry (19) trug ein ultraknappes Kleid im 20er-Jahre-Stil.

Die Metropole bekam an diesem Abend auch royalen Besuch aus Schweden: Prinz Daniel (46) und seine Ehefrau Victoria (42) strahlten bei ihrer Date-Night. Der Familienvater hatte einen dunklen Anzug gewählt, während die zweifache Mutter in einer bestickten bodenlangen Robe und Felljacke alle Blicke auf sich zog. Simon Cowell (60) kam ebenfalls in Begleitung: Seine Freundin Lauren Silvermann trug ein One-Shoulder-Dress aus Samt.

Nur zwei Besucher hatten wohl keine Lust auf Schwarz: Ed Sheeran (28), der sich am roten Teppich gar nicht blicken ließ, trug ein eher legeres Outfit: Seine Sneakers kombinierte er mit einer blauen Jacke mit Fellkragen und einer einfachen Jeans. Courtney Act (37) begeisterte ebenfalls in anderen Farben – jedoch viel aufgestylter als der Schmusesänger: Die Dragqueen posierte in einem matschfarbenen Kleid mit hohen Schlitzen und neonfarbenen Haaren sowie einer Jacke im Schachbrett-Muster.

