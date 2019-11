Muss Real Madrid auf seinen Star-Spieler Lucas Vazquez erneut verzichten? Die spanische Überflieger-Mannschaft steckt gerade mitten in der La Liga-Saison und momentan zählt jeder einzelne Sieg. Sie sind punktgleich mit FC Barcelona und liegen in der Tabellenwertung nur knapp hinter ihnen auf dem zweiten Platz. Bereits im Oktober fehlte der spanische Stürmer seinem Fußballklub in zwei entscheidenden Spielen – er hatte eine Wadenzerrung. Jetzt könnte Vazquez erneut wegen einer Verletzung ausfallen: Er hatte einen äusserst schmerzhaften Hantelkontakt beim Training!

Der 28-jährige Profisportler war zum Zeitpunkt des Vorfalls mit seinen Mannschaftskameraden im klubeigenen Fitnessstudio. Während er mit Hanteln trainierte, passierte es: Das Gewicht rutschte ihm aus der Hand und fiel ihm direkt auf den Fuß. Ärzte stellten daraufhin einen glatten Bruch im großen Zeh fest. Der Verein erklärte, dass nun seine Erholung abgewartet werden müsse. Der zuständige Arzt Dr. José Gonzalez stellte allerdings auch klar: "Wann er genau wieder spielen kann, hängt von seiner eigenen Schmerztoleranz ab." Es gäbe Spieler, die trotz dieser Verletzung direkt wieder spielen, andere würden deswegen wiederum für mehr als einen Monat ausfallen.

Ein anderer Real-Madrid-Spieler sorgte ebenfalls für Furore, allerdings wegen seines unangemessenen Verhaltens – die Rede ist von Gareth Bale. Der Stürmer ist auch noch Nationalspieler in seinem Heimatland Wales. Nachdem sich die Mannschaft vor wenigen Tagen gegen Ungarn durchsetzte und sich damit für die Fußball EM 2020 qualifizierte, posierte er unter einem Schild, worauf stand: "Wales. Golf. Madrid. In dieser Reihenfolge". Das nahmen ihm seine Real Madrid Fans richtig übel, ebenso sein Coach Zinedine Zidane (47): "Es wird jetzt schwer werden für Bale, weil es einfach echt kindisch von ihm war unter diesem Banner zu posen", gab der Trainer offen zu.

