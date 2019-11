Schauspielerin Amanda Fuller (35) ist zum ersten Mal Mutter geworden! Erst vor zwei Wochen zeigte sich die "Last Man Standing"-Darstellerin ihren Fans noch mit einer riesigen Babykugel in den sozialen Medien. Nur eine Woche danach wurden sie und ihr Ehemann Matthew Bryan Feld Eltern eines Sohnes. Am vergangenen Freitag meldete sich die 35-Jährige nun zum ersten Mal nach der Geburt!

Über ihr Instagram-Account veröffentlichte sie ein Bild von sich, das sie beim Abpumpen ihrer Brustmilch zeigt und schrieb dazu: "Es ist die glücklichste Woche meines Lebens für meinen neuen Helden, meinen Sohn... und meinen neuen Körper. Wir haben ein Baby bekommen." Das People-Magazin berichtete, das die Neu-Mama nicht erwartet hätte, überhaupt schwanger werden zu können und wäre bei der freudigen Nachricht vor einigen Monaten sehr überrascht darüber gewesen.

Amanda leidet nämlich an der chronischen Krankheit Endometriose. Wegen dieser Unterleibserkrankung kann eine Schwangerschaft oft erschwert werden und auch zu Fehlgeburten führen. Für sie ist ihr neu geborener Sohn "ein kleines Wunder". Den Namen gaben die Eltern bisher noch nicht bekannt.

Instagram / akaamandafuller Amanda Fuller, November 2019

Getty Images Amanda Fuller, Mai 2019

Getty Images Amanda Fuller, September 2018

