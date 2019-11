Na, endlich hat das lange Warten ein Ende! Im Mai hatte Elena Bruhn stolz verkündet, dass sie zum zweiten Mal Mama wird. Und die TV-Moderatorin konnte es kaum erwarten, ihr Baby in die Arme schließen zu können. Besonders in den vergangenen Tagen wurde ihr Geduldsfaden ordentlich strapaziert, denn der Knirps wollte sich einfach nicht auf den Weg machen. Am 22. November war es dann aber endlich so weit: Elena ist wieder Mama geworden.

Diese freudigen News verkündete sie jetzt stolz auf ihrer Instagram-Seite. "Seit Freitagabend, den 22. November, schlägt unser Herz noch höher, schneller und intensiver. Unser Sohn bestimmt seither Tag und Nacht – und wir sind sehr dankbar und glücklich", schrieb die 41-Jährige zu einem ersten Schnappschuss ihres Wonneproppens. Viel ist darauf zwar nicht zu erkennen – nur ein kleines Händchen und ein heller Haarschopf sind zu sehen. Weitere Details verriet die "Explosiv"-Moderatorin, die 2015 bereits Mutter einer Tochter geworden war, nicht.

Kaum war der Baby-Post online, trudelten auch die ersten Glückwünsche ein. Unter den ersten Gratulanten waren natürlich einige Kollegen wie zum Beispiel Frauke Ludowig (55): "Wie schön, liebe Elena. Ich freue mich sehr. Alles Liebe." Auch Katja Burkard (54) hinterließ gleich einen Kommentar: "Meine Liebe, ich gratuliere euch und wünsche euch nur das Beste."

