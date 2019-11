Ein Besuch im Kensington Palast, um die königliche Familie zu treffen, dürfte für jeden ein ganz besonderer Moment sein – auch für einen heiß begehrten Popstar wie Camila Cabello (22)! So ist es überhaupt nicht überraschend, dass die amerikanische Sängerin superaufgeregt war und sich bei diesem Anlass beinahe in Schwierigkeiten gebracht hätte. Denn, um eine Erinnerung an diesen besonderen Tag zu haben, stahl die Freundin von Sänger Shawn Mendes (21) einen royalen Stift!

In einem Radio-Interview von Radio 1 gestand die "Havana"-Interpretin nun quasi ihre Tat. Der Moderator des morgendlichen Programms Greg James war bei dem kleinen Diebstahl anwesend und brachte das heikle Thema zur Sprache. "Sag niemandem, was meine Mutter und ich getan haben", flehte Camila während der Sendung. Laut Camila habe nämlich Greg selbst sie zu der Tat angestiftet, um sie danach direkt bei dem royalen Personal verpfeifen zu können. Die Musikerin soll geschockt gewesen sein und erinnert sich: "Ich dachte nur 'Oh mein Gott' und dann habe ich den Stift in die Handtasche meiner Mutter gesteckt."

Nach ihrem Geständnis im Radio entschuldigte sich die Amerikanerin dann bei dem royalen Paar via Social Media. Kate (37) und William wurde das Interview entweder zugetragen oder sie haben es durch Zufall selbst gehört. Auf dem königlichen Twitter-Account erschien direkt danach jedenfalls ein witziger Post mit zwei großen Emoji-Augen, die darauf hindeuten könnten, dass sie Camila in Zukunft im Auge behalten werden.

Splash Camila Cabello, Dezember 2018

Splash Camila Cabello, Oktober 2019

Instagram / kensingtonroyal Camila Cabello (2.v.l.) mit Herzogin Kate und Prinz William (m.)

