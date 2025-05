Camila Cabello kann nicht die Finger von ihrem Henry lassen

Camila Cabello (28) und Henry Junior Chalhoub zeigen sich erneut turtelnd in der Öffentlichkeit: Am vergangenen Sonntag, dem 4. Mai, besuchten die Sängerin und der Geschäftsmann gemeinsam den prestigeträchtigen E-Prix der ABB FIA Formula E World Championship in Monte Carlo. Das zeigen Fotos, die unter anderem Just Jared vorliegen. Auf dem Event bestaunten die beiden nicht nur die Rennwagen hautnah, sondern hielten Händchen, alberten mit Rennfahrerhelmen herum und tauschten sogar einen innigen Kuss aus – alles vor den Augen der Anwesenden.

Die Romanze zwischen Camila und Henry ist seit Januar 2025 Thema in der Öffentlichkeit. Damals wurden sie zum ersten Mal küssend am Strand von St. Barts abgelichtet. Seitdem zeigen sich die Turteltauben immer wieder entspannt und vertraut miteinander – sowohl auf Modeevents als auch während privater Ausflüge. Offiziell bestätigt wurde die Beziehung aber weder von der Musikerin noch von dem Unternehmer.

Vor ihrer vermeintlichen Beziehung mit Henry wurde Camila für lange Zeit mit dem Popstar Shawn Mendes (26) in Verbindung gebracht. Die Gesangstalente lernten sich 2014 kennen und waren von 2019 bis 2021 liiert. Gemeinsam landeten sie einen Mega-Erfolg mit ihrem Song "Señorita". Nach ihrer Trennung herrschte laut eigenen Angaben kein böses Blut zwischen den beiden und 2023 kamen Shawn und Camila sich sogar wieder näher. Mittlerweile ist das enge Verhältnis der Ex-Partner aber wohl Geschichte. "Wir standen uns in den letzten Jahren nicht mehr so wirklich nahe, aber wir kennen einander einfach gut", betonte Shawn in einem früheren Interview mit Apple Music 1.

Anzeige Anzeige

Getty Images Camila Cabello, Sängerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Camila Cabello und Shawn Mendes, September 2021

Anzeige Anzeige