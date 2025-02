Nach sechs Jahren: Camila Cabello kündigt Europatournee an

Camila Cabello (27) hat nach sechs Jahren endlich wieder eine Europatournee angekündigt, wie das Magazin The Sun berichtet. Die Sängerin, bekannt für Hits wie "Havana", wird ihre Fans im Juni und Juli 2025 mit Konzerten begeistern – unter anderem auch in London, wo sie am 8. Juli im Eventim Apollo auftritt. Bei einem VIP-Dinner im Anschluss an die BAFTA-Verleihung in London sprach Camila über ihre Vorfreude, wieder nach England zu kommen. Die Bühne sei für sie ein sicherer Ort, erklärte sie weiter, und sie finde Musikauftritte deutlich weniger einschüchternd als Schauspielrollen.

Camila, die zuletzt in Filmen wie "Rob Peace" und in der Neuverfilmung von "Cinderella" an der Seite von Pierce Brosnan (71) zu sehen war, liebe es trotzdem, sich neuen Herausforderungen zu stellen. "Schauspielern ist für mich viel beängstigender, aber ich liebe es", erzählte sie. Dennoch sei sie offen für jede Art von Rolle, die auf sie zukommt: "Ich mag es, Dinge auszuprobieren, die ich noch nie gemacht habe." Für ihre Bühnenshows hat sie sich bereits musikalisch eingestimmt: "Ich habe immer eine feste Playlist, die ich vor der Show höre – momentan liebe ich El Alfa, Rem und Latto."

Neben ihrer Liebe zur Bühne zeigte Camila sich auch begeistert von Großbritannien. Bei der BAFTA-Veranstaltung sprach sie humorvoll über eine weitere kulturelle Entdeckung: die ikonischen Stop-Motion-Helden Wallace und Gromit. "Sie sind so süß! Ich habe noch nichts von ihnen gesehen, aber das kommt jetzt definitiv auf meine Watchlist." Trotz ihres internationalen Erfolgs gibt Camila, die sich von ihrem Ex Shawn Mendes (26) entfremdet hat, immer wieder Einblicke in ihre private Seite. Ihre ehrliche und offene Art, sowohl beruflich als auch persönlich Neues auszuprobieren, hat sie zu einer der vielseitigsten Künstlerinnen ihrer Generation gemacht. Fans dürfen sich nun mit Vorfreude auf ihre Auftritte im Sommer einstimmen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Camila Cabello, Sängerin

Anzeige Anzeige

Instagram / camila_cabello Camila Cabello, Sängerin

Anzeige Anzeige