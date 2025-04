Lil Nas X schwärmt von Freundschaft mit Camila Cabello

Lil Nas X und Camila Cabello (28) haben nicht nur gemeinsam an ihrem neuen Song "He Knows" gearbeitet, sondern sind dabei auch enge Freunde geworden. In einem Interview mit dem Magazin Paper schwärmt der 25-jährige Musiker jetzt von seiner Kollegin und erzählt, wie sehr sie ihm in einer schwierigen Phase geholfen habe. "Camila hat mir mein Selbstvertrauen zurückgegeben", erklärt der Grammy-Gewinner. Die Zusammenarbeit und ihre gemeinsame Zeit hätten ihm gezeigt, "wer ich wirklich bin" und wie wichtig es sei, auf sich selbst zu vertrauen. Besonders die tiefe Wertschätzung, die sie für ihn empfinde, habe ihn berührt: "Es fühlte sich an, als käme es aus einem echten, aufrichtigen Ort."

Die Begegnungen der beiden erstreckten sich über gemeinsame Studiozeit bis hin zu entspannten Treffen auf der Met Gala und Afterpartys, bei denen sie einfach Spaß hatten. Lil Nas X schwärmt in dem Interview weiter: "Es war alles so ehrlich und fühlte sich nicht wie Arbeit an." Besonders ergreifend war für ihn die Bestärkung, die er von Camila erfuhr: "Zu hören, dass jemand, den du bewunderst, dich für großartig hält, kann sehr aufbauend sein – vor allem, wenn du an dir selbst zweifelst." Ihre Zusammenarbeit hat nicht nur musikalische Früchte getragen, sondern auch einen Wendepunkt für Lil Nas X markiert: "Ich weiß jetzt wieder, wer ich bin und wo ich hingehe, und ich lasse mir von niemandem mehr etwas einreden."

Die Freundschaft zwischen Lil Nas X und Camila scheint nicht nur beruflich, sondern auch menschlich eine besondere Qualität zu haben. Camila, die nach ihrer Zeit in der Girlband Fifth Harmony als Solokünstlerin Weltruhm erlangte, ist für ihre herzliche und offene Art bekannt. Lil Nas X, bürgerlich Montero Lamar Hill, hat sich in den letzten Jahren als einer der mutigsten Musiker etabliert, der mit seiner Kunst immer wieder gesellschaftliche Normen infrage stellt. Dass ausgerechnet diese beiden Künstler auf einer so persönlichen Ebene zueinander gefunden haben, zeigt, wie wichtig zwischenmenschliche Verbindungen in der oft als kühl geltenden Welt der Musikindustrie sein können.

