Camila Cabello wurde knutschend mit neuem Mann gesichtet

Bestätigt Sängerin Camila Cabello (27) hier etwa eine neue Beziehung? Mitten im Karibischen Meer wird sie knutschend mit einem Mann gesichtet. Bei dem Unbekannten soll es sich um den Unternehmer Henry Junior Chalhoub handeln. Gemeinsam nehmen sich die beiden auf Bildern, die TMZ vorliegen, eine romantische Auszeit in St. Barths. Camila wählte für ihr Strand-Date einen natürlichen Look – sie trägt kein Make-up, verwuschelte Haare und einen braunen Bikini. Ihr angeblicher Freund hat nur eine schwarze Badehose an, während er mit Camila in den kristallklaren Gewässern Zärtlichkeiten austauscht.

Der Milliardär wurde nicht zum ersten Mal an Camilas Seite gesichtet. Schon Mitte August fing die Gerüchteküche an zu brodeln, nachdem sie ein Paparazzo gemeinsam auf Ibiza abgelichtet hatte. Dort besuchten der damals unbekannte Henry, Camila und ein paar ihrer Freunde den berühmten Club DC10. Die Bilder, die Daily Mail vorlagen, zeigten die beiden bei angeregten Gesprächen. Zu diesem Zeitpunkt herrschten allerdings keine Anzeichen auf eine romantische Verbindung zwischen der Ex von Shawn Mendes (26) und dem Händler für Luxusgüter.

Doch jetzt hat Camila wohl doch Platz in ihrem Herzen für eine neue Liebe gemacht. Eigentlich galten sie und der Pop-Sänger Shawn Mendes in den vergangenen Jahren als das absolute Hollywood-Traumpaar. Bis 2021 gingen die beiden gemeinsam durchs Leben und machten den Fans zwei Jahre später riesige Hoffnungen auf ein Liebescomeback. Auf dem Coachella-Festival 2023 wurden sie knutschend gesichtet. Doch danach folgte die Enttäuschung: "Es war nur eine Affäre und sie haben es jetzt beendet", betonte ein Insider gegenüber The Sun. Auch Shawn selbst gab im November ein Statement über Camila ab. "Wir standen uns in den letzten Jahren nicht mehr so wirklich nahe, aber wir kennen einander einfach gut", erklärte er gegenüber Apple Music 1.

Getty Images Camila Cabello im Juli 2023

Getty Images Shawn Mendes und Camila Cabello, 2019

