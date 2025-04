Camila Cabello zeigt ihre Figur auf neuen Schnappschüssen

Camila Cabello (28) postete kürzlich auf Instagram Fotos, die ihre Fans begeistern: Im schwarzen Bikini posierte Camila in lässigen und verspielten Posen vor einer Glastür, dazu kommentierte sie lediglich "hehe". Neben ihrem Bademode-Moment zeigte sie sich in einem weiteren Beitrag in einem schwarzen Rock, einer hellen Bluse und einer gemusterten Krawatte – kombiniert mit auffälligen Plateauabsätzen. Doch nicht nur ihr Style sorgt für Gesprächsstoff: Seit mehreren Monaten soll Camila mit dem Geschäftsmann Henry Junior Chalhoub liiert sein, einem Erben der milliardenschweren Chalhoub-Familie.

Die Gerüchte um eine Romanze zwischen der Musikerin und dem Luxus-Unternehmer wurden erstmals Ende 2024 laut, als die beiden auf einer After-Party in Saudi-Arabien gesichtet wurden. Anfang 2025 tauchten dann Fotos von gemeinsamen Urlauben in St. Barts auf. Im März dieses Jahres traten sie als Paar in der Front Row der Chanel Fall/Winter-Show während der Fashion Week in Paris auf, wo sie Händchen haltend gesichtet wurden. Insider berichten laut OK Magazine, dass Camila die Beziehung so privat wie möglich halten möchte und das Paar bereits seit mehr als sechs Monaten zusammen sei. Trotzdem scheint die Liebe die beiden nicht davon abzuhalten, sich bei öffentlichen Events modisch und verliebt zu präsentieren.

Für Camila, die in der Vergangenheit mit Shawn Mendes (26) eine öffentliche Beziehung führte, scheint dies nun ein neuer Lebensabschnitt zu sein. 2021 trennte sie sich von Shawn, der kürzlich betonte, dass die beiden kein böses Blut verbindet: "Wenn etwas wäre, würde ich sie als Erste anrufen", sagte er laut OK Magazine in der Vergangenheit. Neben ihrem Privatleben ist Camila aktuell auch beruflich im Fokus – sie bereitet sich auf ihre "Yours, C"-Tour vor, ihre erste große Konzertreise seit über sieben Jahren, die ab Juni Fans weltweit begeistern soll. Kombiniert mit ihrer aktuellen Beziehung und ihrem modischen Auftritt auf Instagram zeigt die Musikerin einmal mehr, dass sie die perfekte Balance zwischen Karriere und Privatleben findet.

Instagram / camila_cabello Camila Cabello zeigt sich in Uniform-Look mit Plateau-Schuhen

ActionPress Henry Junior Chalhoub und Camila Cabello auf der Paris Fashion Week, März 2025

