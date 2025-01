Darum performte Camila Cabello vor einem fast leeren Stadion

Camila Cabello (27) sorgte in Atlanta für Aufsehen, als sie laut Page Six am Sonntag, den 19. Januar, während des "AT&T Playoff Playlist Live!"-Konzerts vor einer überraschend leeren Halle performte. Videos und Fotos zeigten die Sängerin auf der Bühne, während zahlreiche Sitzplätze in der State Farm Arena unbesetzt blieben. In den sozialen Medien wurde der Auftritt teils heftig kritisiert, unter anderem wurde von einem "Flop" und einer "peinlichen Show" gesprochen. Wie ein Insider erklärte, handelte es sich jedoch um ein Firmenevent, bei dem nur begrenzt Tickets an die Öffentlichkeit verkauft wurden. Trotz der geringen Zuschauerzahl zeigte sich Camila professionell und performte ihre Songs wie geplant.

Vor allem ein Foto von Camila, das DailyMail vorliegt und zeigt, wie sie vor leeren Rängen performt, war auf der Plattform X viral gegangen. Rapper Mod Sun (37) nahm die Künstlerin daraufhin in Schutz und lobte sie dafür, die Show nicht abgesagt zu haben, wie es seiner Meinung nach viele andere Künstler getan hätten. "99 Prozent der Künstler hätten abgesagt und ein 'Statement zu ihrer mentalen Gesundheit' veröffentlicht", schrieb er auf der Plattform. Stattdessen habe Camila durchgezogen und ein besonderes Erlebnis für die anwesenden Fans geschaffen. Auch die Sängerin selbst teilte ihre Gedanken nach dem Auftritt in einem emotionalen Post. Darin bedankte sie sich bei ihren treuen Fans: "Als Künstler, der seinen Fans etwas gibt, bekommt man auch Liebe, Inspiration und Vertrauen zurück. Ich bin geehrt, dass ich das für euch sein darf. Es ist eine der süßesten Beziehungen, die ich kenne."

Camila, die Anfang des Jahres knutschend mit einem neuen Mann gesichtet wurde, startete ihre Karriere bei X Factor, wo sie 2012 als Teil von Fifth Harmony bekannt wurde. Seit dem Ausstieg aus der Gruppe im Jahr 2016 ist sie als Solokünstlerin erfolgreich und veröffentlichte Hits wie "Havana" und "Señorita". Neben ihrer musikalischen Karriere machte die Sängerin zuletzt mit ihrer neuen Beziehung Schlagzeilen. Seit 2024 ist sie mit dem Unternehmer Henry Junior Chalhoub liiert, mit dem sie im Januar bei einem romantischen Urlaub in St. Barts gesehen wurde. Zuvor war sie mit Singer-Songwriter Shawn Mendes (26) in einer viel beachteten On-off-Beziehung, bis sie 2023 endgültig getrennte Wege gingen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Camila Cabello im Mai 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / camila_cabello Camila Cabello, September 2024

Anzeige Anzeige