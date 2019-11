Diese Drillinge sind einmalig! Alessandra, Adriana und Andreia Dantas sind Schwestern, gleich alt, sehen genau gleich aus – und verfolgen das gleiche Hobby mit gleichgroßer Leidenschaft: Sie sind professionelle Bodybuilderinnen, die gemeinsam an zahlreichen Wettbewerben teilnehmen. Eine Konstellation von Gemeinsamkeit, die so weltweit einmalig ist. Auf ihrem Social-Media-Account sammeln die Blondinen reichlich Follower – und lassen diese dort an ihren identischen Leben teilhaben!

Ob auf Muskel-Wettkämpfen, bei Fotoshootings, Interviews oder einfach im Privatleben – die drei Ladys halten ihre Fans mit Instagram-Fotos, auf denen die Look-a-likes stets zu zusammen posieren, auf dem Laufenden. Alessandra, Adriana und Andreia auf diesen auseinanderzuhalten, scheint fast unmöglich. Und das ist auch so gewollt: Damit ihre Körper so ähnlich wie möglich sind und bleiben, essen und trainieren sie komplett im gleichen Maße. Und sollte eine von ihnen den Wunsch nach Veränderung haben – so müssen die anderen wohl oder übel mitziehen: "Wir schneiden unsere Haare immer gleich. Als Adriana Silikonimplantate bekommen hat, sind ich und Andreia zum gleichen Arzt, um die gleichen Prothesen zu bekommen", erklärte Alessandra im Gespräch mit dem Online-Magazin Metro.

Doch nervt es nicht manchmal, genau den gleichen Alltag wie die Geschwister haben zu müssen? Offenbar keineswegs. In dem Interview schwärmte Alessandra begeistert: "Wir haben eine engere Verbindung als normale Geschwister – wir machen immer das gleiche, weil es uns Spaß macht." Außerdem sei die Motivation für ihren Sport so viel größer. "Wenn es nicht so ein Dreier-Ding wäre, würde ich mir vielleicht einen normalen Job suchen. Aber mit ihnen gibt es mehr Hoffnung, es ist schöner und motivierender!", verriet Andreia.

Instagram / trigemeas_dantas_fitness_ Die Dantas-Drillinge, Bodybuilderinnen

Instagram / trigemeas_dantas_fitness_ Dantas-Drillinge, Fitness-Influencerinnen

Instagram / trigemeas_dantas_fitness_ Die Dantas-Schwestern im August 2019

