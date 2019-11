Diese Kurven können sich wirklich sehen lassen! Hailey Bieber (23) zählt seit einigen Jahren zur A-Liga der internationalen Modelriege. Die Ehefrau von Justin (25) kann sich in den vergangenen Monaten kaum vor Jobs retten und steht für ein großes Projekt nach dem anderen vor der Kamera. So auch vor wenigen Tagen erst wieder: In ultraknappen Bikinis posierte Hailey jetzt am Strand von Miami Beach!

Da wussten sicher auch die Paparazzi nicht, wo sie zuerst hingucken sollten. Am Mittwoch war die 23-Jährige für ein Shooting einer Bikinifirma in Miami unterwegs und machte neben dem Strand auch das Wasser auf einem Paddleboard unsicher. Doch nicht nur die auffällige Bademode war ein absoluter Hingucker – Hailey selbst dürfte mit diesen Bildern bei einigen Fans für Schnappatmung gesorgt haben. Die Beauty setzte in verschiedenen Looks ihren durchtrainierten Körper gekonnt in Szene.

Diesen aufregenden Arbeitstag musste das Model aber nicht ganz allein erleben – denn Ehemann Justin stattet der Blondine einen Besuch ab. Zur Begrüßung schloss der "I Don't Care"-Interpret seine Gattin fest in die Arme und ließ sie beinah nicht mehr los.

