Heiße Ostern: Hailey Bieber verkleidet sich als sexy Häschen

Hailey Bieber (27) hatte für ihre Fans ganz besondere Ostergrüße parat. Das Model zeigte sich auf Instagram in einem knappen schwarzen Badeanzug mit Hasenohren auf dem Kopf. Auf dem Foto, das sie über den Account ihrer Skincare-Marke Rhode postete, kniet die Unternehmerin an einem Strand, während sie verführerisch in die Kamera blickt. In ihrer Story teilte sie zudem einen kurzen Clip, in dem Hailey in ihrem Kostüm am Strand entlang läuft. Bei den Fans kommt Haileys Verkleidung sehr gut an. "Aww, Hailey ist die Süßeste" oder "Wie kann man nur so sexy sein?", sind nur zwei von vielen positiven Kommentaren unter dem Post.

Die Fotos wurden schon weit vor den Feiertagen geschossen. Das Osterfest verbrachte Hailey nämlich gemeinsam mit ihrem Ehemann Justin Bieber (30) bei der Kardashian-Jenner-Familie in Palm Springs in Kalifornien. In ihrer Instagram-Story teilte die Tochter von Stephen Baldwin (57) ein Foto von zwei Schokoeiern, die mit ihrem und Justins Namen versehen waren. Auch die Kardashians zeigten im Netz die gleiche Art von Eiern. Außerdem teilten Kim Kardashian (43) und Khloé Kardashian (39) Fotos des festlich gedeckten Esstischs sowie der üppigen Geschenkkörbe für ihre Kinder.

Der christliche Glaube verbindet Hailey und Justin schon seit ihrem Kennenlernen im Jahr 2009. Nach einer längeren Funkstille trafen sich die beiden 2018 in einer Kirche wieder – der Grundstein für ihre Beziehung. Kurz darauf schlossen die beiden den Bund fürs Leben. Auch heute werden die beiden noch regelmäßig gemeinsam bei Kirchenbesuchen gesichtet.

Instagram / rhode Hailey Bieber als Osterhase, 2024

Instagram / haileybieber Justin und Hailey Bieber, 2023

