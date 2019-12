Erschütternde Neuigkeiten aus der Sport-Welt: Die erst zweijährige Tochter von Fußballer Benik Afobe ist gestorben! Der 26-Jährige spielt derzeit für den Fußballklub Bristol City und ist in der Nationalmannschaft seiner Heimat, dem Kongo. Im September verpasste der Profisportler aufgrund einer ernsten Knieverletzung den Rest der Saison – nur zwei Monate danach muss er jetzt noch einen viel größeren Schicksalsschlag verkraften: Seine geliebte Tochter Amora verstarb an einer heftigen Infektion!

In einem offiziellen Statement, das unter anderem Just Jared vorliegt, wurden die tragischen Umstände veröffentlicht. So sei die Zweijährige zunächst kerngesund gewesen. "Die Infektionen in ihrem Körper traten unerwartet auf und schritten sehr schnell fort", hieß es in dem Schreiben. Nachdem die kleine Tochter des Fußballers ins Krankenhaus gebracht worden sei, hätte sie dann auch noch an einer Reihe von Komplikationen gelitten. "Die Ärzte haben daraufhin wirklich alles getan, was möglich war." Die kleine Amora sei im Kreise ihrer Liebsten verstorben und die ganze Familie sei am Boden zerstört.

Seine Mannschaftskollegen sprachen im Netz ihr Beileid aus. Jack Wilshere, sein ehemaliger Fußballkamerad aus Arsenal schrieb im Netz zum Beispiel: "Benik, mein Bruder, meine Worte hier werden es nie genau beschreiben können, wie unglaublich traurig ich für dich bin. Dein Verlust tut mir so leid." Auch andere Fußballer betonten, dass ihr Herz gebrochen sei.

Getty Images Benik Afobe, Fußballer

Getty Images Benik Afobe, Fußballer

Getty Images Jack Wilshere, Fußballer

Getty Images James Maddison unterstützt seinen Fußball-Kameraden Benik Afobe



