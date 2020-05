Benik Afobe fasst einen schrecklichen Moment in Worte. Der Fußball-Profi, der momentan für Bristol City auf dem Platz steht, hatte im vergangenen Jahr einen furchtbaren Schicksalsschlag verkraften müssen: Seine Tochter Amora war im Dezember gestorben. Die Ärzte im Krankenhaus hatten noch um das Leben der Zweijährigen gekämpft – doch vergeblich. Der 27-jährige Brite erinnert sich nun an den Moment zurück, als sie gestorben ist.

Amora war nur noch künstlich am Leben gehalten worden, mehr konnten die Ärzte nicht mehr für sie tun. Deshalb gaben ihre Eltern schließlich schweren Herzens die Zustimmung, die Geräte abzustellen, wie The Sun berichtet. "Es war unerträglich. Es war unser kleines Mädchen, unser erstes Kind. Sie hatte nicht die Chance, ein Leben zu beginnen", trauerte Benik im Interview. Alle aus der Familie wären dabei gewesen, als seine Tochter den letzten Atemzug getan hätte. "Wir haben alle ein Gebet gesprochen und unsere letzten Worte an sie gerichtet. Ich küsste sie. Das ist etwas, das ich nie vergessen werde", offenbarte der Kicker.

Amora war bereits mit gesundheitlichen Problemen auf die Welt gekommen. Von Geburt an litt sie an einer seltenen Nierenkrankheit. Ihre Eltern hatten sie ins Krankenhaus gebracht, weil sie sich übergeben und vor Schmerzen geweint hatte. Ihr Zustand verschlimmerte sich, bis ihre Atmung irgendwann aussetzte. Dauerhafte Hirnschäden waren die Folge gewesen.

Getty Images Benik Afobe, Fußballer

