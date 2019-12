Das Internet hat wieder einen flauschigen Star zu betrauern: Die Katze Lil Bub, die seine Fans durch ihr ungewöhnliches Aussehen begeisterte, ist am 1. Dezember im Alter von acht Jahren verstorben. Die kleine Samtpfote litt an einer Gen-Mutation, war zwergwüchsig und gerade deswegen Zeit ihres Lebens eine echte Netz-Sensation. Sie versammelte 2,3 Millionen Instagram-Follower, es gab ein Buch und eine Bühnenproduktion über sie und das Tierchen traf regelmäßig Hollywood-Größen wie Robert De Niro (76). Aber Lil Bub hatte auch mit Gesundheitsproblemen zu kämpfen – unter anderem machte ihr eine aggressive Knocheninfektion und Osteoporose zu schaffen. Am Sonntag tat sie ihren letzten Atemzug, wie ihre Besitzer Mike und Stacy Bridavsky bekannt gaben.

"Am Sonntagmorgen haben wir die reinste, freundlichste und magischste Lebenskraft auf unserem Planeten verloren", schrieben Mike und Stacy in einem rührenden Post auf Instagram. Unter zwei Fotos der Mieze brachten sie ihre Trauer weiter zum Ausdruck: "Bub war fröhlich und voller Liebe, sie lag noch den ganzen Samstagabend mit uns im Bett, ist dann aber unerwartet und friedlich im Schlaf gestorben." Dass sie so plötzlich sterben würde, hatten ihre Menschen zwar immer befürchtet, zum jetzigen Zeitpunkt aber trotzdem nicht erwartet.

Der Schmusetiger mit jeweils einem zusätzlichen Zeh an jeder Pfote war aber nicht nur für einen Schmunzler gut: Dank ihm wurde der erste Fonds für Haustiere mit besonderen Bedürfnissen ins Leben gerufen und er sammelte rund 630.000 Euro für Tiere in Not. Schließlich machte das Kätzchen im Jahr 2016 mit Jack Black (50) sogar auf globale Erwärmung aufmerksam. Und Bub soll berühmte Vorfahren gehabt haben: Wissenschaftler wollen herausgefunden haben, dass sie mit der Katze von Ernest Hemingway verwandt war, die ebenfalls sechs Zehen hatte.

Getty Images Robert De Niro und Lil Bub im April 2013

Getty Images Mike Bridavsky und Lil Bub

Instagram / iamlilbub Lil Bub im August 2019



