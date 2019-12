Hat sich in diesem Jahr ein Kleidungsstück zum Liebling der Promi-Damen gemausert? Die Stars und Sternchen setzen mit ihren modischen Errungenschaften oft die Trends der kommenden zwölf Monate. Das, was Kim Kardashian (39), Rihanna (31) und Co. tragen, will auf einmal jede Fashionista in ihrem Kleiderschrank haben. In den Wintermonaten ist der Teddy-Mantel bei den Celebrities beliebt. Ein anderer Look dominiert jedoch seit Jahresbeginn die roten Teppiche!

Immer wieder tauchen stylische Versionen des Blazer-Kleids auf. Kendall Jenner (24) rockte das Outfit im September bei einem Event in New York und kombinierte es mit schlichten, schwarzen Stiefeln und einen strengen Zopf. Penelope Cruz (45) schlüpfte im März in eine einheitlich blaue Kombination von Chanel, während Taylor Swift (29) deutlich mehr Aufmerksamkeit erregte. Ihr kunterbuntes Versace-Design mit Overknee-Stiefeln von Christian Louboutin wurde bei den MTV Video Music Awards im August zum Hingucker des Abends!

Priyanka Chopra (37) zog im Sommer die Kameras der Paparazzi in einem weißen Kleid von Maxwell auf sich. Mit einer beigen Ledertasche von Elleme Baguette und Schuhen von Giuseppe Zanotti rundete sie es ab. Shailene Woodley (28) stellte ihre Stil-Sicherheit in einem blauen Blazer mit Überwurf-Detail und großen, goldenen Knöpfen während der Pariser Fashion Week im Juli unter Beweis. Der Trend hat es ebenfalls auf den Laufsteg geschafft: Topmodel Gigi Hadid (24) präsentierte dort einen Oversize-Schnitt und einen außergewöhnlichen Farbmix.

Splash News Schauspielerin Priyanka Chopra

Splash News Shailene Woodley im Juni 2019

Getty Images Model Gigi Hadid

