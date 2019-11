Nach einem sonnigen Model-Job auf Jamaika kehrte Elsa Hosk (31) zurück nach New York, wo sie kühles, graues Herbstwetter erwartete. Um sich vor den kalten Temperaturen im Big Apple zu schützen, hat sich der Victoria's Secret-Engel aus Schweden ein kuscheliges Kleidungsstück zugelegt. Das international erfolgreiche Topmodel ist in einen Teddy-Mantel geschlüpft, der in diesem Winter als heißer Modetrend gehandelt wird.

Fotografen erwischten Elsa am Montag bei einer Shopping-Tour in der langen braunen Jacke. Da das Trend-Teil geöffnet war, lugten ihre blauen Jeans und ihr hellblaues Sweatshirt unter dem Mantel hervor. Ihr Haar hatte die 31-Jährige locker zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden.

Auch Paris Hiltons (38) jüngere Schwester Nicky (36) springt auf den Teddy-Trend auf. Sie variiert zwischen dem klassischen braunen Modell und einem ausgefallenen Leo-Look. Schauspielerin Kate Hudson (40) postete auf Instagram ein Selfie im Flausch-Mantel und sprach sich indirekt gegen echten Pelz aus: "Wenn Moncler Fake-Fell anbietet, sage ich 'Ja, bitte!'" Wie gefallen euch Teddy-Mäntel? Stimmt ab in unserer Umfrage!

Splash Nicky Hilton, September 2019

Splash Nicky Hilton, Oktober 2019

Instagram / katehudson Kate Hudson, November 2019

