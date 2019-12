Farina Opoku alias Novalanalove hat den Mann fürs Leben schon gefunden. Im Vergangenen Dezember gab die Influencerin ihrem Partner Pouya alias DJ Yeezy das Jawort – bei einer standesamtlichen Zeremonie schworen sie sich die ewige Treue. Doch damit nicht genug: Im September folgte dann noch eine zweite Traumhochzeit im großen Kreis auf Ibiza. Im November genossen sie nun auch ihre Flitterwochen auf den Malediven. Jetzt folgte der nächste Liebes-Meilenstein: Farina und Pouya feiern ihren ersten standesamtlichen Hochzeitstag!

Via Instagram teilte die Beauty-Bloggerin einen hübschen Schnappschuss von ihrem großen Tag – die frischgebackenen Eheleute strahlen auf dem Foto bis über beide Ohren. "11.12. – fröhlichen ersten Hochzeitstag, mein Schatz!", schrieb Farina dazu. "Hand in Hand heute, morgen und für immer." Woraufhin ihr Mann in den Kommentaren ergänzte: "Ja, für immer. Ich liebe dich, Baby!"

Wie es den beiden Turteltauben wohl in ihrer Ehe geht? Promiflash traf Farina kürzlich in Berlin und hat mal nachgehakt! "Wundervoll! Also es ist echt noch mal ein anderes Bonding, was man mit seinem Partner hat", schwärmte sie im Interview. Was sagt ihr zu dem Hochzeits-Beitrag? Stimmt in unserer Umfrage unter dem Artikel ab!

