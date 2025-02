"Sehr glücklich": Farina Opoku meldet sich nach Brust-OP

Farina Opoku (33) verbrachte ihren Mittwoch damit, sich in München einer Schönheitsoperation zu unterziehen. In ihrer Instagram-Story verriet sie ihren Followern danach: "Diesmal habe ich meine Brust straffen und die Implantate wechseln lassen, da mein Gewebe durch die Gewichtsabnahme, die Schwangerschaft und die Schwerkraft etwas in Mitleidenschaft gezogen wurde." Der Eingriff ist laut der Influencerin gut verlaufen und sie ist "sehr glücklich" über das Ergebnis. Auch am nächsten Morgen ging es der Beauty bestens. "Ich habe sogar relativ gut geschlafen. Ich bin schmerzfrei und habe nur so ein leichtes Spannungs- und Druckgefühl", verriet sie ihren Fans.

Der einzige Nachteil der Operation ist, dass sich Farina erst einmal schonen muss und deshalb ihre Tochter Nola nicht auf den Arm nehmen darf. Doch die Unternehmerin ist sich sicher, dass die Zweijährige das verstehen werde. Erst vor wenigen Wochen verriet die stolze Mama im Netz, dass ihr kleiner Spross manchmal sehr eigensinnig sein kann. "Nola hat einen starken Willen und kann diesen auch kommunizieren, aber unkontrollierbare Wutanfälle, die sich minutenlang ziehen, habe ich bis heute nur ein einziges Mal mit ihr erlebt", plauderte die 33-Jährige aus.

Gemeinsam mit ihrem Mann DJ Jeezy, der mit bürgerlichem Namen Pouya Yari heißt, genießt die Kölnerin ihr Familienleben. Das Pärchen ist nach einer Affäre und einem Insolvenzverfahren rund um den Musiker glücklicher denn je. Zum vergangenen Vatertag schwärmte Farina von ihrem Liebsten auf Social Media: "Du verdienst all die Liebe, das Glück und den Erfolg, die das Leben zu bieten hat. Ich bewundere, wie du dich zu einem so unglaublichen Vater, Ehemann und Menschen entwickelt hast."

Instagram / farinaopoku Farina Opoku mit ihrer Tochter Nola, im Dezember 2024

Instagram / farinaopoku Nola, Pouya Yari und Farina Opoku

