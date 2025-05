Vor Seitensprung: Farina Opoku ignorierte die Warnzeichen

In einem offenen Gespräch im Podcast "The Lobby by Dr Mary" sprach Farina Opoku (34), früher auch bekannt als Novalanalove, über den schmerzhaften Seitensprung ihres Mannes DJ Jeezy und die Herausforderungen in ihrer Beziehung. Der Musiker sei ihr im Jahr 2022 fremdgegangen, doch laut der Influencerin kriselte es schon vorher. "Die Beziehung war von Anfang an nicht einfach, doch das war der Gipfel des Eisbergs", erklärte Farina. Es habe immer wieder kleine Warnsignale gegeben, die sie aber ignoriert habe. Stattdessen habe sie an einer Zukunft mit ihrem Partner festgehalten, obwohl sich negative Gefühle immer wieder bemerkbar machten.

Farina beschrieb ihre Ehe als eine Art Doppelleben. Auf der einen Seite habe sie das Gefühl von Glück und Liebe verspürt, auf der anderen Seite hätten viele Kleinigkeiten die Harmonie getrübt. "Also zum einen ist man überglücklich, kann sich die Zukunft zusammen vorstellen, und zum anderen gibt es dann immer wieder diese Gefühle, die immer wieder aufkommen, die nicht richtig sind", erzählt sie im Podcast. Anzeichen, dass etwas nicht stimmte, habe sie verdrängt. Die Social-Media-Ikone räumte ein, dass sie sich damals bewusst dafür entschieden habe, den Warnsignalen nicht nachzugehen. Für sie sei es leichter gewesen, die Probleme zu ignorieren, als sich direkt damit auseinanderzusetzen. Heute blickt sie reflektiert auf diese Zeit zurück.

Dass DJ Jeezy fremdgegangen ist, wurde bereits im November 2022 öffentlich bekannt, als entsprechende Aufnahmen im Netz kursierten. Farina, die damals wenig später die Trennung bekannt gab, offenbarte, dass sie die Fremdgeh-Bilder selbst streute: "Ich wollte es nur beschleunigen und hinter mich bringen, weil ich nicht darauf warten wollte und mir nicht die Zeit geben wollte, drüber nachzudenken", erzählte sie damals im Podcast "Baby got Business". Inzwischen sind Farina und ihr Mann wieder ein Paar und haben die Vergangenheit aufgearbeitet. Bereits in der Vergangenheit hat sie sich mit ihrer offenen und direkten Art eine große Community aufgebaut, die auch in schweren Zeiten fest hinter ihr steht. Farinas Geschichte ist für viele ihrer Fans ein großer Mutmacher.

Instagram / novalanalove Novalanalove, Influencerin

Instagram / farinaopoku Nola, Pouya Yari und Farina Opoku

