"Keine Schauspielerin": Farina Opoku zeigt nur die Realität

Farina Opoku, vielen bekannt als Novalanalove (34), hat beim And Just Like That-Paneltalk von Sky und Wow über ihre Authentizität als Influencerin gesprochen. Auf die Frage, wie schwer es sei, aus der oft idealisierten Social-Media-Welt auszubrechen und das wahre Leben zu zeigen, erklärte sie im Beisein von Promiflash: "Gar nicht schwer. Also dadurch, dass ich mein Leben dokumentiere, bleibt mir gar nichts anderes übrig. Ich bin ja keine Schauspielerin, die eine Rolle spielt." Für sie gehöre es dazu, reale Einblicke in ihren Alltag zu geben und Gefühle zuzulassen.

Die Social-Media-Persönlichkeit bezog sich in diesem Zusammenhang auch auf den Serienhit "And Just Like That", eine Fortsetzung von Sex and the City, und erklärte, wie sehr sie sich mit den Geschichten und Lebensabschnitten der dort dargestellten Frauen verbinden könne. Besonders die Themen rund um das Älterwerden und die Herausforderungen des Alltags seien für sie inspirierend. "Es ist natürlich schön, so etwas gesehen zu haben und die Gefühle an sich heranzulassen", sagte Farina. Die Serie bildet Figuren ab, die sich in einem Lebensabschnitt befinden, den sie selbst vielleicht einmal erreichen könnte, was sie dazu anregt, bereits jetzt über ihre eigenen Zukunftsperspektiven nachzudenken.

Für Farina, die als Influencerin, Unternehmerin und Mutter bekannt ist, spielt das Thema Persönlichkeitsentwicklung eine wichtige Rolle. Bereits früher machte sie deutlich, dass sie sich im Laufe der Zeit nicht von der Person entfernen möchte, die sie heute ist. Sie legt viel Wert darauf, trotz ihrer beruflichen und privaten Aufgaben sie selbst zu bleiben und ihre Begeisterung für das Leben nicht zu verlieren. Die Influencerin zeigt damit, dass Erfolg in der Social-Media-Welt und eine bodenständige Lebensweise durchaus vereinbar sind, wenn man sich selbst treu und authentisch bleibt.

Instagram / farinaopoku Farina Opoku mit ihrem Ehemann Pouya und Tochter Nola, 2024

Instagram / farinaopoku Farina Opoku, Influencerin

