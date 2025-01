Farina Opoku sucht schon jetzt Schule für Tochter Nola (2)

Farina Opoku (33) meldet sich mit spannenden Neuigkeiten bei ihren Fans. In ihrer Instagram-Story kündigt der Social-Media-Star an, dass ihr der Besichtigungstermin einer Schule bevorsteht. Ihre Tochter Nola wird in diesem Jahr zwar erst drei Jahre alt, schon jetzt möchte sich ihre Mama aber mit diesem Thema auseinandersetzen. Bei dieser speziellen Schule handele es sich nämlich um eine Einrichtung, die bereits eine Vorschule inkludiert. "Nola wäre da schon zusammen mit ihren zukünftigen Klassenkameraden", erklärt die Beauty.

Die städtische Kita, die die kleine Nola aktuell besucht, müsse aber wohl erst mal getoppt werden. Dort fühle sich das Mädchen nämlich superwohl. Mit drei Jahren wäre sie dann aber zu alt für diese Tagesstätte. Nach dem Besichtigungstermin meldet sich Farina erneut bei ihren Fans und gibt ein Update. "Wir waren da und haben uns einen ersten Eindruck gemacht. Ich muss sagen, wenn man da ankommt, es sieht so cool aus! Man denkt, man ist in einem anderen Land", zeigt sie sich begeistert. Die 33-Jährige kommt ins Schwärmen: "Die Erzieher, die Kinder, das Gebäude, die Möglichkeiten, mehrere Sportplätze [...] – richtig toller erster Eindruck." Auch, dass es sich bei der Schule um eine internationale Einrichtung handelt, komme der Jetsetterin und ihrem Ehemann Pouya Yari sehr entgegen. Man wisse ja nie, wohin es das Ehepaar in ihren Jobs als Influencerin und DJ zukünftig verschlage.

2019 gaben sich Farina und ihr Partner bei einer romantischen Mallorca-Hochzeit das Jawort. Drei Jahre später erblickte ihr erstes gemeinsames Kind das Licht der Welt. Seitdem ist viel passiert – ihre Beziehung durchlebte einige Höhen und Tiefen. Heute scheint ihre Verbindung aber stärker denn je zu sein – wohl nicht zuletzt wegen ihrer kleinen Tochter. Ihr Familienleben zu dritt wirkt für sie perfekt – und soll vorerst auch genauso bleiben, wie es ist. "[Ich] habe in letzter Zeit immer mal wieder Familien mit mehreren Kindern beobachtet und natürlich kommt es da öfter mal zu einer gewissen Disharmonie", teilte die Beauty vor Kurzem ihre Bedenken bezüglich eines zweiten Kindes offen mit ihrer Instagram-Community.

Instagram / farinaopoku Pouya Yari, Nola und Farina Opoku

Instagram / farinaopoku Farina Opoku mit ihrem Ehemann Pouya und Tochter Nola, 2024

