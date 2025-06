Älterwerden: Farina Opoku möchte sich nicht selbst verlieren

Farina Opoku (34), vielen besser bekannt als Novalanalove, sprach bei der Premiere der dritten Staffel von And Just Like That in Berlin offen über ihre Sicht auf das Älterwerden. So verriet sie im Gespräch, dass sie zwar älter werde, jedoch keineswegs alt werden wolle. "Ich will nicht, dass ich irgendwann im Kopf anders denke. Ich will so bleiben und ich will mich für dieselben Dinge interessieren und begeistern und mich nicht verlieren", erklärte sie in Anwesenheit von Promiflash. Auch in ihrem Alltag als Mutter, Ehefrau und Geschäftsfrau möchte sie sich selbst nicht aus den Augen verlieren.

Im Verlauf des Interviews erklärte Farina auch, dass ihr Serien wie "And Just Like That" helfen würden, sich noch mehr selbst zu entfalten. "Es ermutigt mich eher dazu, noch mehr ich selbst zu sein und mich zu trauen und trotzdem natürlich nicht zu verkleiden und nicht irgendwie mich in Klamotten zu stecken, die jetzt nicht mich verkörpern und in denen ich mich wohlfühle. Aber es ist schön zu sehen, dass das eben auch niemals aufhört", gab die Bloggerin in Anwesenheit von Promiflash weiter preis.

Auf Social Media geht Farina mit den Dingen, die sich in ihrem Leben abspielen, ebenfalls sehr offen um. Beispielsweise sprach die Mutter einer Tochter vor wenigen Tagen in dem Podcast "THE LOBBY by DR MARY" über den Seitensprung ihres Mannes DJ Yeezy im Jahr 2022. "Das war schon der Gipfel des Eisbergs, also das war schon der Cut und die Grenze", erklärte Farina dazu. Vor allem, da nicht nur sie, sondern auch ihre Tochter Nola involviert waren. "Vorher waren es nur wir zwei, aber sobald es dann eine dritte Person betrifft. Da bin ich einfach eine Löwenmama und da habe ich dann gesagt, bis hierhin und nicht weiter", erläuterte die 34-Jährige dazu weiter.

Instagram / farinaopoku Farina Opoku mit ihrer Tochter Nola, im Dezember 2024

Instagram / farinaopoku Nola, Pouya Yari und Farina Opoku

