Seitensprung war für Farina Opoku der "Gipfel des Eisbergs"

2022 stand die Beziehung von Farina Opoku (34) alias Novalanalove vor dem Aus. Ihr Mann DJ Jeezy betrog sie damals. In dem Podcast "THE LOBBY by DR MARY" erinnerte sich die Influencerin nun an diese schwere Zeit zurück. "Das war schon der Gipfel des Eisbergs, also das war schon der Cut und die Grenze", erklärt Farina. Zwar hätten sie und ihr Mann Pouya sich zuvor schon oft gegenseitig verletzt, doch dieser Vorfall führte zu einem Wendepunkt – vor allem, weil es nicht mehr nur um die beiden ging.

Im August 2022 wurden Farina und Pouya Eltern ihrer Tochter Nola. Wegen ihr trennte sich die Bloggerin auch schließlich von ihrem Mann. "Da dachte ich, die Sache ist zu Ende. [...] Weil da eben auch unsere Tochter mit im Spiel war. Vorher waren es nur wir zwei, aber sobald es dann eine dritte Person betrifft. Da bin ich einfach eine Löwenmama und da habe ich dann gesagt, bis hierhin und nicht weiter", schildert sie ehrlich. Die Verantwortung gegenüber ihrem Kind hatte für Farina oberste Priorität.

Trotz des Seitensprungs wollten Farina und Pouya ihre Beziehung aber nicht aufgeben. Deshalb machten sie unter anderem eine Paartherapie und arbeiteten an sich. Im Juli 2023 gaben sie ihrer Beziehung schließlich noch mal eine Chance. "Wir haben festgestellt, dass wir beide glücklicher zusammen sind als getrennt. Man liebt sich und die gemeinsame Liebe zu Nola verbindet grenzenlos", erklärte Farina damals auf Social Media. Heute sind die beiden in ihrer Ehe viel gefestigter und harmonischer.

Instagram / DHp1uzJsi5C Farina Opoku mit ihrer Tochter Nola, März 2025

Instagram /farinaopoku Farina Opoku mit ihrem Ehemann Pouya, 2023

