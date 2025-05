Veränderte sich Farina Opoku wegen Seitensprung optisch?

Farina Opoku (34) sprach kürzlich in dem Podcast "The Lobby with Dr Mary" offen über eine Frage, die eine Followerin ihr stellte: Ob ihr optischer Wandel, insbesondere der Gewichtsverlust, mit dem Seitensprung ihres Mannes im Jahr 2022 zusammenhängt. Farina erklärte ehrlich, dass sie nie intensiv darüber nachgedacht habe. Dennoch sehe sie eine Verbindung zwischen mentaler Gesundheit und einem bewussteren Umgang mit sich selbst nach einer belastenden Zeit. "Wenn so viel Ballast von einem fällt, vielleicht ist man dann einfach freier und ist konsequenter mit sich und mehr bei sich", meinte sie. Allerdings betonte sie klar, dass die Veränderung nichts mit ihrem Mann zu tun habe.

Die Influencerin fügte hinzu, dass ihr Mann sie immer so akzeptiert habe, wie sie sei – mit allen körperlichen Veränderungen während ihrer Beziehung. "Mein Mann hat mich ja auch so geheiratet, mit 20 Kilo mehr", erklärte sie. Er habe nie ihre Figur kritisiert. Gerade weil das Paar ein Leben in der Öffentlichkeit führt, stellten viele deren Oberflächlichkeit in den Vordergrund – jedoch sei das für Farina und ihren Mann laut eigener Aussage niemals von Bedeutung gewesen. Trotz der turbulenten Zeit im Jahr 2022 wirken sie als Familie nach außen hin gefestigt.

Farinas äußerliche Transformation ist nicht das erste Thema, über das sie offen spricht. Bereits in der Vergangenheit teilte sie ihre Entscheidung für eine Bauchdeckenstraffung mit ihren Fans – eine Maßnahme, die sie für ihr eigenes Wohlbefinden traf. Seitdem fühlt sie sich wohler in ihrem Körper und genießt es, authentisch mit ihrer Community über solche Themen zu sprechen. Mit ihrer unkomplizierten und ehrlichen Art hat sie sich dadurch eine treue Fangemeinde aufgebaut, die ihre Reise begleitet.

Instagram / dr.nikolausraab Farina Opoku nach ihrer Bauchstraffung 2024

Instagram / farinaopoku Farina Opoku und Pouya Yari

